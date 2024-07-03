Из российских школ вынесли книги автора-иноагента В России исключили из перечня школьных учебников книги иноагента Липсица

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство просвещения России исключило из федерального перечня школьных учебников книги по финансовой грамотности и экономике за соавторством Игоря Липсица (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), следует из приказа министерства. Речь идет об учебниках для 5–9-х классов и о нескольких пособиях по экономике для 7–11-х классов. Все они выпускались в издательстве «Вита-Пресс».

Ранее суд в Москве вынес судебный приказ о взыскании с писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Быков проживает в США.

Также сообщалось, что Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его жену Лидию экстремистским объединением. Имущество супругов будет обращено в доход государства. Иски касаются двух земельных участков в Лисьем Носу. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

По мнению управляющего партнера компании «Русяев и партнеры» юриста Ильи Русяева, судебное решение следует рассматривать в контексте предшествующего уголовного преследования Невзорова, заочно приговоренного к лишению свободы за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Это указывает на тенденцию к ужесточению мер в отношении обвиняемых в экстремистской деятельности.