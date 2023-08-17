Из Москвы до СПБ за 2 часа: что известно о новой скоростной ж/д магистрали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Что известно о проекте, какие сроки строительства и сколько требуется инвестиций?

Зачем нужна высокоскоростная железнодорожная магистраль между Петербургом и Москвой

Глава России сообщил, что после обсуждений с членами правительства было вынесено решение о реализации скоростной ж/д магистрали от Москвы до Петербурга, после строительства которой действующую инфраструктуру будут использовать для передвижения грузов.

«Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации. Мы долго со всех точек зрения обсуждали эту проблему, и с экономической, и с финансовой, и с транспортной. Если построить новую магистраль для передвижения пассажиров, то тогда действующая освобождается для передвижения грузов, и скорость передвижения грузов, что чрезвычайно важно для экономики страны в целом, существенным образом увеличится», — отметил Путин.

Благодаря строительству магистрали существенно сократится время в пути не только между двумя столицами, но и другими городами.

«Время в пути по ВСМ между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут вместо сегодняшних 4 часов. Между Тверью и Москвой — время составит 39 минут, а между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом — 29 минут», — сообщил президент.

Владимир Путин обратил внимание, что в планах есть строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали в Нижний Новгород, Воронеж, Казань.

«Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего 10 часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг», — отметил глава РФ.

Президент сообщил, что правительству нужно будет проработать вопрос, как включить в эту систему Луганск и Донецк.

Путин также намерен переговорить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском.

«Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства», — заявил президент России.

Сколько будет стоить строительство магистрали

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сроки начала строительства и объемы инвестиций на настоящий момент не скорректированы. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов считает, что проект обойдется в 1,7 триллиона рублей.

Владимир Путин заявил, что для реализации плана будут подключены российские банки.

«Банки будут подключаться к этой работе, видят для себя хорошую экономическую, финансовую перспективы. Уверен, у нас все получится», — заявил президент.

Глава Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин в июне текущего года заявил на пресс-конференции, что строительство высокоскоростной магистрали Петербург — Москва планируется завершить к 2027 году.

«Мы ведем строительство МЦД-3 (Московский центральный диаметр), которое реализуется в увязке с высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва — Санкт-Петербург. Что касается захода в Петербург, то ведутся проектные работы по строительству железнодорожных путей от Московского вокзала до станции Обухово», — сообщил он.

По словам Голомолзина, также ведутся работы над проектом строительства вокзала в Санкт-Петербурге, который разместят рядом с историческими корпусами Кокоревских складов на Лиговском проспекте, 52.

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