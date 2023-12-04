Уральский контрактник сбежал из части в ЛНР Voronezh1.ru: в Воронежской области ищут сбежавшего из части в ЛНР контрактника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Voronezh1.ru сообщает, что в Воронежской области ищут 48-летнего военнослужащего, заключившего контракт с Минобороны. По информации издания, военный две недели назад встретился с 32-летней подругой в военной части на территории ЛНР и скрылся в неизвестном направлении. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Voronezh1.ru сообщает: по словам сослуживца, мужчину искали по адресам квартир, которые сдаются в Ольховатке и Россоши в Воронежской области, сам контрактник родом из Екатеринбурга, известно, что он женат.

По информации издания, мужчину видели некоторые таксисты, предполагается, что он может находиться в поселке Заболотовка Ольховатского района, в Новой Усмани или непосредственно в Воронеже.

«Коммерсант» сообщает, что Ольховатка находится в 50 км от границы с Луганской Народной Республикой, в поселке распространяется ориентировка, согласно которой 19 ноября в районе 23:00 мужчина вышел территории военной части, был одет в «пиксельную» военную форму ВС РФ, о наличии у него оружия не сообщается.

Ранее сообщалось, что из воинской части в подмосковном Подольске сбежал 25-летний военнослужащий-контрактник. Он оставил место службы, чтобы уладить семейные проблемы, но в итоге пропал.