Из Авдеевки вывезли более 20 раненых и брошенных украинских бойцов

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/Global Look Press

Свыше 20 раненых украинских военнослужащих, которых бросили сослуживцы, вывезли из Авдеевки российские войска, сообщили ТАСС в оперативных службах Донецкой Народной Республики. Их оставили умирать после хаотичного бегства из города до объявления о выходе, сделанного главкомом ВСУ Александром Сырским. В настоящее время эвакуация продолжается.

Своих раненых они бросили умирать. Наши ребята эвакуируют и спасают их. На данный момент вывезли более двух десятков раненых, — уточнили в оперативных службах.

Ранее украинские военнослужащие утверждали, что в Авдеевке, начиная с 14 февраля, к ним перестали присылать эвакуационную технику за ранеными. Некоторым бойцам ВСУ удалось самостоятельно выйти из окружения.

Накануне в Сети появилось видео раненого сержанта ВСУ с позывным Джанго. Вместе с пятью товарищами он двое суток ждал эвакуации, но за ними так и не приехали. Сержант признался, что сослуживцы посоветовали ему дождаться русских и выбросить белый флаг. Пока военнослужащий говорил об этом родственникам по видеосвязи, в укрытие зашли российские солдаты, прервав разговор.

Падение боевого духа солдат ВСУ было вызвано тем, что ВС России с началом наступление перерезали две важные транспортные линии, лишив украинцев ротации и поставок боеприпасов, отмечал военкор Александр Коц.