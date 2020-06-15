Июльское тепло придёт в Москву минимум на неделю

https://static.news.ru/photo/e07508e0-af02-11ea-95a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погода в Москве в течение недели будет жаркой: воздух в дневные часы будет прогреваться до +28...+30 градусов. Такая погода больше свойственна середине лета, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что тепло будет и в ночное время. Температура воздуха будет достигать отметки в +20 градусов.

Температура воздуха будет существенно превышать климатическую норму, скорее, будет соответствовать июльским значениям температуры, — цитирует Позднякову РИА Новости.

По её словам, осадки вероятны лишь во второй половине недели. Однако это будут небольшие «типичные летние дожди».

Ранее, как писал NEWS.ru, о предстоящей жаре предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такая погода будет характерна для всего центра европейской части России с 16 июня.