Ивлеева и «Дом-2», финал «Евро», семейная драма Чижевской: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/Социальные сети

Анастасия Ивлеева, певец Nemo, Айсылу Чижевская с мужем Даниилом

Блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой назвали идеальное место работы, певица из Татарстана Айсылу Чижевская решила не разводиться со своим приемным сыном, победа на музыкальном конкурсе «Евровидение» досталась артисту из Швейцарии — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Ивлеевой посоветовали поднять рейтинги «Дома-2»

Идеальной ведущей проекта «Дом-2» могла бы стать блогер Анастасия Ивлеева, считает шоумен Стас Барецкий. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что Ивлеева повысит рейтинги «телестройки». Он считает, что аудиторию передачи составляют только родственники ее участников. По мнению Барецкого, «Дом-2» «абсолютно неинтересен».

«„Дом-2“ абсолютно неинтересный, судороги умирающего. Это нонсенс, давно надо забыть про эту передачу. А вот если бы ведущей „Дома-2“ стала Настя Ивлеева, то, может быть, его стали бы смотреть больше, рейтинги поднялись бы. Ивлеева юморная, на нее интересно смотреть, постоянно меняется. Идеальный вариант», — считает Барецкий.

Также шоумен заявил NEWS.ru, что консультировал Ивлееву по поводу ее возвращения в светское общество после «голой» вечеринки. Собеседник также не исключил, что знаменитости помогал телеведущий Владимир Соловьев.

«Прозвучит нескромно, но Ивлееву консультировал я. Я с ней общался, давно ее знаю. Не исключу, что Соловьев тоже привнес свои пять копеек в эту историю. Очевидно, что Ивлеева возвращается, а без протекции такого человека, как Соловьев, это сделать сложно», — считает Барецкий.

Сама Ивлеева недавно в своем Telegram-канале анонсировала съемки новых выпусков телешоу о путешествиях «Орел и решка». Она не уточнила, когда состоится премьера. Также блогер не раскрывала, появится ли в кадре она сама.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«Девочки, не поверите, в процессе!» — заявила Ивлеева в ответ на предложение паблика «БП online» снять программу в российских городах.

Однако продюсер Нателла Крапивина опровергла сообщения о возвращении телеведущей в программу «Орел и решка». В своем Telegram-канале она написала, что право на производство проекта есть только у ее компании. По словам Крапивиной, Ивлеева больше не будет ведущей популярного шоу.

«Официально опровергаю! Бренд „Орел и решка“ принадлежит моей компании, и производить этот проект можем только мы. Возможно, Ивлеева создаст наконец нормальное шоу и будет сниматься в нем хоть до старости, но к моему проекту она никакого отношения не имеет и иметь не будет», — написала Крапивина.

Необычные перипетии семейной жизни Чижевской

Певица из Татарстана 54-летняя Айсылу Чижевская передумала разводиться со своим 23-летним мужем Даниилом, который по совместительству является также ее приемным сыном, сообщает StarHit. По данным издания, супруги побывали на территории Республиканской психиатрической больницы имени Бехтерева в Казани, однако надолго там не задержались.

«Нет, не разводимся. Мы сейчас едем вместе по нашим делам. У нас все хорошо. Были нюансы, но все утряслось. В семейной паре бывает все. Бывают и взлеты, и падения, и примирения. Это называется жизнь. Если все хорошо, никаких эмоций, то это уже не жизнь», — сказала Чижевская.

Многодетная мать Чижевская преподавала музыку в детском доме, где около девяти лет назад она познакомилась с Даниилом. На тот момент ему было 14 лет. Женщина разглядела в мальчике потенциал и забрала его. Позже Даниил вместе со своей опекуншей начал выступать на телевидении. В октябре прошлого года в соцсетях Чижевские заявили о свадьбе.

До этого появилась информация, что Чижевская решила подать на развод. Так, она обнаружила его анкету на сайте вызова клиентов, где мужчина был представлен с накрашенными глазами и губами, пишет MK.RU. Как указывает издание, 53-летняя Айсылу сыграла с ним свадьбу, чтобы спасти от армии. При этом у Айсылу есть родные дети, которых ранее забрали органы опеки.

Фото: Социальные сети Айсылу Чижевская

«Я подаю на развод. Мой пока еще муж продает себя в интернете, так что, может быть, кто-то еще захочет его спасти», — сказала она.

По ее словам, Даниил вернулся в ту жизнь, от которой она пыталась его спасти. Певица отметила, что из-за этой ситуации ее репутация осталась подмоченной. Она также подчеркнула, что больше не желает нести ответственность за его действия. Сам Даниил никак не прокомментировал эти заявления.

Победу на Евровидении «урвал» парень в юбке

Швейцарский исполнитель Nemo стал победителем музыкального конкурса «Евровидение» в 2024 году. Второе место с отставанием в 44 очка заняла Хорватия, от которой выступал певец, известный как Baby Lasagna.

Песня The Code, исполненная артистом из Швейцарии, уже была удостоена престижной награды за лучший текст. Клип на нее на официальном канале Евровидения стал одним из самых просматриваемых за последние несколько месяцев.

На конкурсе Nemo выступал в юбке розового цвета и пушистой разноцветной кофте, на лицо певцу нанесли макияж со стразами. Также артист вышел на сцену с флагом небинарных личностей (ЛГБТ-движение признано экстремистским, деятельность в РФ запрещена). В интервью западным СМИ Nemo говорил, что к нему правильно применять местоимение «они».

Фото: Jens BAnttner/dpa/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo

За победу Nemo проголосовали члены жюри, а вот зрители отдавали первенство участнику от Хорватии. Однако по итоговой сумме баллов триумф впервые с 1988 года отошел Швейцарии.

«Швейцарец Nemo — артистичный, заводной, оперные рулады в верхнем регистре отжигает. И номер у него сделан невероятно эффектно. Хорват тоже мог победить, песня у него получше, а вот номер — нет. Люди проголосовали сердцем, это главное в итоге», — прокомментировал выступление артиста музыкальный блогер Вадим Пономарев (Гуру Кен).

Тройку победителей музыкального конкурса замкнули украинские музыканты Alyona Alyona и Jerry Heil. В пятерку лучших также вошли исполнители из Франции и Израиля, которые заняли четвертое и пятое места соответственно.

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что участница Евровидения из Израиля резко вырвалась вперед после зрительского голосования, однако когда вердикт выносило жюри, то ее словно вычеркнули. Он считает, что у певицы украли победу. Эксперт видит в этом политическую подоплеку.

«Конкурс „Евровидение“ когда-то поменял правила и добавил жюри, чтобы корректировать результаты зрителей, чтобы они были более объективные. Сейчас же нас поражает, как голосует это жюри. Отличная певица из Израиля по политическим причинам получила очень мало баллов, жюри словно вычеркнуло ее. Можно сказать, что у нее украли победу. Израиль резко вырвался вперед после зрительского голосования, и, если бы оценки жюри были другие, Израиль вполне бы мог одержать победу в этом году», — заявил Бабичев.

Говоря о представителях Швейцарии и Хорватии, музкритик добавил, что они выделялись с самого начала. Также стоит отметить певца из Франции, который показал мощь голоса и выступил очень достойно, указал эксперт. Высокие баллы представителям Украины не стали сюрпризом, признался Бабичев. По его словам, политический мотив здесь очевиден.

«Главное, чтобы Украине не отдавали победу каждый год подряд. Тогда необъективность музыкального конкурса уже не удастся скрыть никому», — добавил он.

Бабичев также предположил, что главной проблемой Евровидения-2024 является политизация мероприятия. По его мнению, политика крайне негативно сказалась на конкурсе, из-за чего в будущем Евровидение как проект может полностью провалиться.

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jens BAnttner/dpa/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jens BAnttner/dpa/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jens BAnttner/dpa/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jens BAnttner/dpa/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jens BAnttner/dpa/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jens BAnttner/dpa/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jens BAnttner/dpa/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jens BAnttner/dpa/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo

«Чем больше организаторы будут заигрываться в политику, тем хуже будет для конкурса. Они могут просто уничтожить идею, из-за чего проект провалится. Необходимо „удалить“ все политические аспекты, иначе конфликты продолжатся. Фанаты, артисты и даже журналисты в этом году поссорились между собой, такого еще никогда не было. Я сам был на Евровидении ранее и могу сказать, что все приезжали туда как на праздник. Сейчас это больше похоже на поле боевых действий», — сказал Бабичев.

Музыкальный критик добавил, что массовый зритель вряд ли полностью потеряет интерес к музыкальному конкурсу. Однако организаторам Евровидения, по его словам, необходимо сделать серьезные выводы из-за событий этого года.

«Нужно провести работу над ошибками. Сейчас Евровидение завершилось, и мне кажется, что вся организаторская группа с облегчением выдохнула и порадовалась, что конкурс закончился. В этом году они столкнулись с огромным количеством проблем и критикой. В какой-то момент я даже подумал, что Евровидение отменят. Яркий пример, как зрители освистали Мартина Эстердаля — супервайзера конкурса, когда ему дали слово», — отметил Бабичев.

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