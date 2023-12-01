Итоги шторма в Крыму: что разрушено, сколько человек погибли и пострадали Аксенов заявил, что в Крыму из-за шторма пять человек погибли и 12 пострадали

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Число погибших в Крыму в результате шторма выросло до пяти человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Что было разрушено, сколько населенных пунктов пострадало?

Что рассказал Аксенов об итогах шторма

Сергей Аксенов заявил, что шторм затронул 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находилось суммарно свыше 500 000 человек.

«В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, 5 человек погибли. Произошло затопление 159 частных домовладений, 2 многоквартирных домов, 193 приусадебных участков, 60 дачных домов в трех муниципалитетах», — отметил глава региона.

По его словам, серьезно пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь и Судак.

«Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 3 тысяч человек и 350 единиц техники. Продолжает работу межведомственный оперативный штаб. Из затопленных жилых домов уже в первые часы было эвакуировано 445 человек, из них 69 детей», — пояснил Аксенов.

Также он отметил, что сейчас организован подвоз воды для местных жителей, а без электроснабжения остается около 1600 абонентов. Аксенов заверил, что ситуация контролируется, работы по устранению повреждений будут продолжены.

Отметим, что вчера, 30 ноября, Аксенов пообещал, что жители Крыма, чье имущество пострадало в результате шторма, получат денежные выплаты.

В частности, в случае полной потери имущества сумма компенсации составит от 100 до 300 тысяч рублей на человека. При частичной утрате — 50 тысяч рублей. Граждане, у которых в результате стихии нарушены условия жизнедеятельности, получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей

Напомним, что ураганный ветер накрыл полуостров днем 26 ноября. Скорость ветра достигала 40 м/с, высота волн составила до девяти метров. Больше всего стихия ударила по Крыму и Севастополю.

Во сколько оценивается ущерб от шторма в Крыму

30 ноября глава МЧС республики Сергей Садаклиев заявил, что ущерб от шторма в Крыму, прошедшего 26 ноября, вырос до 39,7 млрд рублей.

«На данный момент предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 млрд 700 млн руб.», — сказал он.

При этом 29 ноября председатель Государственного совета республики Владимир Константинов пояснил, что сумма ущерба, нанесенного Крыму в результате штормового ветра, превысила 1,3 млрд рублей.

«По состоянию на текущее время в соответствии с информацией исполнительных органов уже подтвердился ущерб на сумму 1 млрд 349 млн 27 тыс. 855 рублей», — отметил он.

По его словам, об ущербе более чем на 802 млн рублей доложили муниципалитеты. Из них, по словам Константинова, 250 млн приходятся на Бахчисарайский район.

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