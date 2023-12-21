Итоги проверки «Почты России» назвали «открытием» Матвиенко: правительство «многое для себя открыло» после аудита «Почты России»

Правительство РФ по итогам аудита «Почты России» открыло для себя много интересного, со следующего года организация должна работать четко, без сбоев и быть финансово обеспеченной, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, лично она испытывает уважение к почтальонам и все они должны получать зарплату, «на которую можно жить».

Я знаю результаты этого аудита. Поверьте, правительство открыло для себя много интересного. У нас была договоренность с правительством, что после того, когда будет завершен аудит, правительство выработает такую финансово-экономическую модель, чтобы не лихорадило «Почту России, — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда пояснила, что вопрос «Почты России» подняли исходя из ситуации с ее отделениями в регионах. Она подчеркнула, что это стратегический сервис для страны, который ее связывает. Матвиенко уверена, что в каждом населенном пункте должно работать почтовое отделение вне зависимости от числа местных жителей.

Я с большим уважением отношусь к почтальонам, которые и в снег, и в дождь с сумкой разносят письма и пенсии, — отметила она.

Матвиенко охарактеризовала ситуацию в «Почте России» как запущенную, так как менялись директора, концепции. Поэтому теперь необходимо принять меры для исправления ситуации, резюмировала она.