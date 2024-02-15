IT-эксперт развеял главную «страшилку» про 5G IT-эксперт Мясоедов: частоты 5G не облучают человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Популярное мнение о том, что частоты 5G облучают человека, не соответствует действительности, рассказал NEWS.ru IT-эксперт Павел Мясоедов. Он призвал не верить этим «страшилкам», так как этому есть логическое объяснение.

Все страшилки, пугалки из разряда того, что такие частоты облучают человека и могут как-то на него воздействовать, не соответствуют действительности. Если мы не сильно, но немного углубимся в физику, то товарищ Максвелл (британский физик Джеймс Клерк Максвелл. — NEWS.ru) изучал радиоволны и вообще все электромагнитные волны. Действительно, могут оказывать влияние на человеческий организм те электромагнитные волны, которые находятся совершенно на других диапазонах, — сказал Мясоедов.

IT-эксперт отметил, что базовые станции могут идти в резонанс с некоторыми частотами связи, но это никак не влияет на здоровье людей.

На человеческий организм никакого воздействия, разве только вы не встали к этой базовой станции и не обняли ее. В этом случае действительно может быть воздействие электрического поля, но, если вы находитесь в метре от нее и не подходите так близко, они устанавливаются на крыше, столбах, с вами ничего не будет, — добавил Мясоедов.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что активное развертывание базовых станций 5G в крупных российских городах начнется с 2026 года. Серийное же производство базовых станций, по его словам, начнется уже в 2025 году. По словам Мясоедова, появление базовых станций с технологией 5G в российских городах является прекрасной новостью и для обычного пользователя означает лишь плюсы. В то же время он отметил, что 5G дойдет до российских деревень и сельской местности, но постепенно и не в течение ближайшей пары лет.