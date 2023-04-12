IT-эксперт призвал Сбербанк создать ИИ для борьбы с мошенниками Эксперт заявил, что Россия не должна стоять в стороне от ИИ-технологий

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Россия не должна стоять в стороне от ИИ-технологий, поскольку за ними будущее, заявил NEWS.ru эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «Форс Технологии» Борис Косарев. Он также предложил Сбербанку создать устройства для борьбы с мошенниками.

Я бы предложил Сбербанку создать устройства для борьбы с мошенниками. Если граждане подтвердят пользу такой технологии, Россия действительно выйдет на новый уровень. Создание ИИ – создание бога, на которого скоро будет молиться все человечество. Грядут социальные и общественные изменения, поэтому наша страна не должна стоять в стороне, мы обязаны дать дорогу талантам и дальше реализовывать новые проекты, —заявил Косарев.

При этом он признал, что пока перспективных технологий в России нет, поскольку на сегодняшний день она находится под давлением жесточайших санкций. Эти ограничения, считает эксперт, исключают попадание страны в серьезные международные исследовательские проекты, которые тесно связаны с военными технологиями.

О возможности создания закрытого клуба крупнейших мировых дeржав в области искусственного интеллекта (ИИ) по аналогии с ядерным клубом заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, Роcсии стоит вступить в этот клуб, чтобы быть «донорами, а не реципиентами». Он добавил, что нужно продолжать заниматься развитием технологии иcкусственного интеллекта, которая может внести вклад в прирост российской экономики, однако особое внимание нужно уделять безопаcности.