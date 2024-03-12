Истребители Ту-22м3 и МиГ-31 с «Кинжалом» пролетели над морями МО: Ту-22м3 и МиГ-31 с комплексом «Кинжал» выполнили пролет над Балтийским морем

Фото: tupolev.ru

Ту-22м3

Экипажи российских истребителей Ту-22м3 и МиГ-31, оснащенных ракетным комплексом «Кинжал», успешно выполнили плановый пролет в небе над Балтийским и Каспийским морями, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Подчеркивается, что маршрут самолетов был проложен по воздушному пространству в зоне нейтральных вод и осуществлен в полном соответствии с нормами международного права.

Самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского и Каспийского морей. В мероприятии были задействованы дальние бомбардировщики Ту-22м3 и МиГ-31 с авиационным комплексом «Кинжал», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Агентство уточнило, что операция включала в себе тренировку по дозаправке топливом в воздухе, сопровождение выполнили самолеты Су-30см и Су-35с. Также известно, что в ряде точек российскую авиационную группу сопровождали истребители других государств, о каких-либо нарушениях и провокациях не сообщается.

Ранее авторы YouTube-канала Defense TV заявили, что военные возможности гиперзвуковых ракет «Кинжал» становятся фактором, меняющим ситуацию на поле боя в зоне СВО. Подчеркивается, что успешные удары российских объектов по целям ВСУ лишь подтвердили заявления о том, что подобного оружия мир еще не видел.