Истребитель Су-30 перехватил над Чёрным морем самолёт-разведчик США

Читайте нас в Google Новости

Истребитель Су-30 перехватил американский разведывательный самолёт у границ России над Чёрным морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Истребитель был поднят в воздух после того, как средства ПВО засекли приближающуюся к российским рубежам воздушную цель. Экипаж Су-30 распознал в ней самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries ВВС США.

Американский самолёт был взят на сопровождение. После того как он отвернул от российской границы, Су-30 вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось, что 11 июля над Чёрным морем были перехвачены два самолёта-разведчика США — EP-3E Aries и CL-600 Challenger.

В начале июня над Чёрным морем у границ РФ был замечен патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon. Он находился рядом с российскими рубежами на протяжении трёх часов. Его интересовали морские границы возле Крыма.

В мае российский Су-30 перехватил сразу два самолёта ВВС Франции — Mirage 2000 тактической авиации и воздушное судно-заправщик С-135.