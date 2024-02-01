Истребитель Checkmate переделали ради «приятного» ценника Ростех: в конструкцию Су-75 Checkmate внесли изменения для снижения стоимости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский перспективный однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate получил технические изменения, позволяющие оптимизировать его стоимость, сообщили ТАСС в госкорпорации «Ростех». Там отметили, что такое решение было принято на основе отзывов возможных покупателей самолета.

По программе Checkmate Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха получила обратную связь от потенциальных заказчиков. Помимо сбора дополнительных требований, которые высказали возможные покупатели, также были проведены работы по оптимизации стоимости и анализ отдельных технических решений, — сообщили в корпорации.

В Ростехе отметили, что такое решение позволило значительно повысить конкурентоспособность и коммерческую привлекательность проекта, а также снизить технические риски при создании однодвигательного самолета. Там также подчеркнули, что принцип модульности и современные цифровые технологии позволили внести технические изменения в кратчайшие сроки.

Ранее эксперт по авиационной отрасли и главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров предположил, что истребитель Су-75 Checkmate может быть более привлекательным для иностранцев, чем Су-57, так как он отличается компактностью. По его словам, иностранные покупатели российских вооружений заинтересованы именно в небольших самолетах.

До этого заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов объяснил, зачем истребителю Checkmate двухместная кабина. По его мнению, это нужно для выполнения большего количества боевых задач. Кроме того, такая кабина позволит использовать самолет для обучения пилотов, считает эксперт.