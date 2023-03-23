Историк: телеграммы Сталина не подействует на директоров заводов ОПК Историк Пыхалов: телеграммы Сталина не подействует на директоров заводов ОПК

Фото: Я.Юровский/РИА Новости

Иосиф Виссарионович Сталин выступает с речью на военном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года

Телеграммы советского лидера Иосифа Сталина не помогут в качестве мотивации подействовать на директоров заводов ОПК, заявил NEWS.ru историк Игорь Пыхалов. Так он оценил решение зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев зачитать советскую корреспонденцию в ходе совещания. Пыхалов отметил, что степень мобилизации экономики во время Второй мировой войны была очень высокой, однако вряд ли ее возможно повторить в современных условиях

Нельзя говорить, что в годы войны все было идеально. Но степень мобилизации экономики на военные нужды была очень высокой. И это была заслуга именно созданной тогда системы управления. Сейчас совершенно другое общество, — высказал свое мнение собеседник NEWS.ru.

Историк напомнил, что во времена Сталина чиновников за ошибки могли уволить или посадить. Пыхалов полагает, что сталинские методы заработают как раз в том случае, когда начнутся реальные репрессии.

Если во время войны высоких начальников за промахи не только понижали в должности, но и сажали, и расстреливали, то сейчас мы наблюдаем другую ситуацию. Телеграммы Сталина сейчас не подействуют. Они подействуют только тогда, когда начнутся реальные репрессии. Только так это может работать, — добавил он.

23 марта Медведев в ходе совещание с рабочей группой военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством вооружения зачитал телеграмму бывшего генерального секретаря КПСС Иосифа Сталина на «Уралмаш», призвав директоров заводов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выполнять свои декадные нормативы.