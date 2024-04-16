Историк раскрыл судьбу «золота партии» Историк Юлин: «золота партии» никогда не существовало

Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости

«Золото партии», поиски которого начались в России в 1990-х годах, было вымыслом, рассказал NEWS.ru историк Борис Юлин. По его словам, активы КПСС, якобы пропавшие после развала Советского Союза, просто не могли существовать.

Никаких активов КПСС не существовало, их не могло даже возникнуть, просто не было такого механизма. Государственные деньги были государственными. Просто все это благополучно растащили, большую часть — при [Михаиле] Горбачеве, а остальное уже после образования Российской Федерации, — утверждает он.

Юлин отмечает, что средства, которые приписывали Коммунистической партии, на самом деле были потрачены на различные цели.

Это и односторонне выгодные сделки, и товарная интервенция при Горбачеве, когда товары оплачивали все равно из государственного бюджета, и прощение долгов и под внешним давлением, и просто так, — пояснил собеседник.

В начале года в России был подписан указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости РФ, бывших Российской империи и СССР за рубежом. В документе уточняется, что также будут выделены средства на поиск этого имущества за границей и оформление на него соответствующих прав.

При этом страны Запада продолжают разрабатывать механизм, который позволил бы направить Украине прибыль от замороженных активов РФ. В феврале газета The New York Times сообщила, что государства — участники G7 рассматривают возможность выпуска долговых обязательств с использованием российского имущества в качестве залога.