Историк развеял миф, что Красная армия «завалила врага трупами» в годы ВОВ Историк Залесский: потери СССР и Германии в годы ВОВ составили 1,3 к 1

Фото: Петр Бернштейн/РИА Новости

Потери СССР в годы Великой Отечественной войны составили 1,3 к 1, заявил историк и военный эксперт Константин Залесский. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что теория про «заваленного трупами» советских солдат врага не соответствует действительности. По словам эксперта, реальные потери армии СССР составили 11 444 100 человек, в то время как Германия и ее союзники потеряли 8 000 600 солдат.

Безвозвратные военные потери Советского Союза составили 11 444 100 человек, по нашим официальным подсчетам. Из них военнослужащих погибло 8 668 400 человек, в том числе 6 000 818 солдат погибло в боях. Это цифра, которая имеет под собой документальное обоснование. Безвозвратные потери немецких войск, вермахта, СС и так далее, которые действовали на советско-германском фронте, составили 7 181 000 человек, плюс еще союзники Германии потеряли порядка 1,5 млн. То есть соотношение безвозвратных потерь составляет 1,3 к 1: 11 444 100 с нашей стороны, а с их стороны больше 8 000 600, — пояснил Залесский.

Историк признал, что СССР действительно много потерял, особенно если учитывать не вернувшихся из плена 1 850 000 человек. Эксперт обратил внимание, что Великобритания за всю войну лишилась 286 человек. По его словам, это меньше, чем потери СССР в Сталинграде. Залесский отметил, что основные потери пришлись на 1941–1942 годы, когда Красная армия терпела поражения.

Эксперт поделился, что соотношение военнопленных было практически одинаковым: 4,5 млн советских солдат на 4,3 млн немецких. Но, отметил историк, из российского плена на родину вернулось 86% военнопленных, в то время как из немецкого — только 44%. По его словам, в статистике безвозвратных потерь погибших военнопленных не учитывают, так как это были живые люди, которых просто уничтожили.

Таким образом, сама по себе идея про завал трупами не соответствует действительности. Мы основываемся на абсолютно реальных цифрах, которые считаются на данный момент совершенно аутентичными и не являются какими-то прогнозируемыми. В данном случае абсолютно четкая военная выкладка. На первом этапе войны, в 1941–1942 годах, Советский Союз нес значительно большие потери, чем немецкая армия. Но на последнем этапе Второй мировой войны, в 1944–1945 году, немецкие войска и их союзники несли значительно более тяжелые потери, чем наши войска. Это мы можем увидеть, когда будем смотреть потери по той же Ясско-Кишиневской операции, Восточно-Померанской операции и так далее, — заключил Залесский.

Сенатор Григорий Карасин ранее заявил, что Запад пытается переписать историю, игнорируя решающий вклад Красной армии в разгром войск нацистской Германии. По его словам, такие действия аморальны и кощунственны, а снос памятников советским воинам-освободителям оскорбляет память о Победе.