Историк рассказал, зачем отмечать День памяти жертв политрепрессий

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября. О том, кого можно считать жертвами, в беседе с NEWS.ru рассказал историк, политический теоретик Илья Будрайтскис.
По словам эксперта, жертвами политических репрессий можно считать всех, осуждённых по 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР.
Это статья об антигосударственной пропаганде. Значительная часть этих людей пострадала вообще без всяких оснований, их дела были сфальсифицированы. Очень и очень многие были реабилитироаны ещё в советский период. Прежде всего это память об этих людях, — сказал Будрайтскис.
Как пояснил эксперт, по данной статье карались люди, высказавшие какие-либо оппозиционные мысли или просто рассказавшие анекдот.
Или следствие посчитало, что они что-то такое имели в виду, что может быть похоже на антигосударственную деятельность. Но многие пострадали незаконно по другим статьям, которые не носили такого открытого политического характера. Например, массовая депортация народов и социальных групп, которая производилась в советское время: депортация калмыков, корейцев, крымских татар, немцев. Все эти депортации производились по политическому принципу, в том отношении, что каждый гражданин Советского Союза, который принадлежал к этой этнической группе, по факту своей принадлежности считался виновным, — рассказал Будрайтскис.
Историк отметил, что День памяти жертв репрессий является предупреждением, имеющим значение для настоящего.
Это предупреждение, что репрессивные и силовые органы государства никогда не должны получать полную свободу рук и карт-бланш на любые действия в отношении граждан страны без всякого уважения к их правам и свободам, — подчеркнул историк.
День памяти жертв политических репрессий отмечается в России с 1991 года.