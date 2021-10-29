Историк рассказал, зачем отмечать День памяти жертв политрепрессий

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В настоящее время финансирование терроризма происходит в том числе с помощью сетевых компьютерных игр. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. Его слова приводит РИА Новости.

Сегодня пошла такая система, внутриигровая валюта называется, когда в Интернете играют в стрелялки, условно говоря, и вместо расчётов за оружие, за игрока идёт оплата террористам, — объяснил Чиханчин, отвечая на...