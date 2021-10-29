Историк посоветовал, какие книги о репрессиях следует прочитать

В России 30 октября отмечают День памяти жертв политических респрессий. Историк, политический теоретик Илья Будрайтскис в интервью NEWS.ru посоветовал книги. которые имеет смысл прочитать, чтобы лучше понять смысл события.
Прежде всего я советовал бы прочитать «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. Это великий писатель, носитель уникального опыта. Он провёл в лагерях почти 15 лет своей жизни. И это потрясающее свидетельство, потрясающее по силе художественного слова произведение, один из ярчайших памятников произошедшим событиям, — сказал эксперт.
Также он рекомендовал прочесть воспоминания Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», рассказавшей свою личную историю ареста и жизни в лагерях.
Из художественной литературы я бы, наверное, порекомендовал книгу Юрия Домбровского — советского писателя, который тоже сталкивался напрямую.с репрессиями — которая называется «Факультет ненужных вещей». Эта книга вскрывает механизм следствия, которое, как конвейер, отправляло невиновных людей за решётку, фальсифицировало доказательства и для которого главным механизмом было выбивание признаний из человека, — посоветовал Будрайтскис.
Ранее Илья Будрайтскис рассказал, кого следует считать жертвами политических репрессий и почему так важно россиянам отмечать этот день.