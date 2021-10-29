Историк посоветовал, какие книги о репрессиях следует прочитать

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября. О том, кого можно считать жертвами, в беседе с NEWS.ru рассказал историк, политический теоретик Илья Будрайтскис.

По словам эксперта, жертвами политических репрессий можно считать всех, осуждённых по 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР. Это статья об антигосударственной пропаганде. Значительная часть этих людей пострадала вообще без всяких оснований,...