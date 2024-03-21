Историк: 75 детей в Хатыни в 1943 году убили, в том числе, украинцы Историк Вилков: 75 детей в Хатыни в 1943 году убили, в том числе, украинцы

В расправе над мирными жителями в белорусской деревне Хатынь 22 марта 1943 года участвовали украинские националисты и бывшие советские военнопленные. Об этом NEWS.ru рассказал редактор «Журнала Российских и восточноевропейских исторических исследований» Максим Вилков. Во время карательной операции были заживо сожжены или расстреляны 149 человек, включая 75 детей.

Непосредственными исполнителями преступления в Хатыни стал 118-й батальон шуцманшафта (вспомогательная полиция). Он состоял из коллаборантов, в первую очередь, украинских националистов и советских военнопленных, которые пошли на сотрудничество с немцами. Часто добровольно, — отметил Вилков.

По его словам, активное использование коллаборантов для немцев было во многом вынужденной мер. По ее словам, руководство гитлеровской Германии пошло на нее потому, что к 1942 году ситуация на оккупированной территории СССР поменялась, когда образовалось мощное партизанское движение. Перед немцами вполне логично встал вопрос организации борьбы с советскими партизанами: снимать линейные части с фронта они не могли, так как войск не хватало, отметил историк.

Ранее стало известно, что Россия потребовала от Германии официально признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха. В соответствующей ноте было указано на «аморальную» логику Германии, которая «десятилетиями исправно выплачивала социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха, членам СС и коллаборационистам нацистского режима».