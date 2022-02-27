«Тайга.инфо»: бойцы СОБРа из Кузбасса погибли на Украине

«Тайга.инфо» со ссылкой на два близких к силовым ведомствам источника сообщает, что командир отряда СОБР в Кемеровской области Константин Огий погиб на Украине. Всего, как рассказали собеседники, погибли 42 человека — два отделения СОБРа, среди них люди с фамилиями Мурзин и Шлегель.

Самолёт с погибшими ожидают в Кузбассе, отметили собеседники издания.

Попали в засаду. Колонну **** [расстреляли — ред. NEWS.ru]. Пацаны — Красноярск и Новокузнецк, — сообщил один из них.

По данным источников, позывной Огия был «Абат», он воевал в Афганистане и Чечне. Они добавили, что отряд направлялся на Украину со стороны Белоруссии.

Ранее в Минобороны России сообщили о жертвах и раненных в ходе операции на территории Украины. В ведомстве отметили, что «российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач».

По данным ООН, по меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с момента начала военной операции 24 февраля. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила опасение по поводу реальных цифр, которые, по её мнению, «значительно выше».

Решение о проведении спецоперации принял президент России Владимир Путин. 24 февраля он выступил с обращением к россиянам, в котором назвал её целью «демилитаризацию и денацификацию».