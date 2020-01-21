https://static.news.ru/photo/c3d36510-3ced-11ea-8d23-fa163e074e61_660.jpg Леонид Левин Фото: duma.gov.ru

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин переходит на работу в аппарат кабинета министров. Об этом сообщил правительственный источник.

Пост замглавы аппарата российского правительства займёт Леонид Левин, — сказал собеседник «Интерфакса».

По словам источника, в правительстве Левин будет курировать СМИ и информационную политику. В ближайшее время на сайте кабмина будет опубликован документ о его назначении.

Как писал NEWS.ru, ранее Совет Федерации на пленарном заседании освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ. Его отставка, как официально объяснялась, связана с переходом на другую работу.