Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин переходит на работу в аппарат кабинета министров. Об этом сообщил правительственный источник.
Пост замглавы аппарата российского правительства займёт Леонид Левин, — сказал собеседник «Интерфакса».
По словам источника, в правительстве Левин будет курировать СМИ и информационную политику. В ближайшее время на сайте кабмина будет опубликован документ о его назначении.
Как писал NEWS.ru, ранее Совет Федерации на пленарном заседании освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ. Его отставка, как официально объяснялась, связана с переходом на другую работу.