Источник: банковские счета Сафронова и его семьи заблокировали

https://static.news.ru/photo/99811ad0-c232-11ea-9b85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советник главы Роскосмоса и бывший журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, и его близкие и дальние родственники лишились доступа к своим банковским счетам, сообщил близкий к следствию источник.

Все банковские счета самого Сафронова, а также его матери, сестры и её мужа блокированы, — заявил инсайдер ТАСС.

Также собеседник добавил, что обыски прошли в квартирах матери и сестры Сафронова, хотя они не задержаны и не имеют процессуального статуса по делу экс-журналиста.

Официального подтверждения этой информации от следственных органов на данный момент не получено.

Сафронов был журналистом в газетах «Ведомости» и «Коммерсант». Его статью в «Коммерсанте» от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. В мае 2020 года ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом. Работать в Роскосмосе бывший журналист начал в мае 2020 года. В качестве советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина он должен был заниматься информационной политикой.

Как писал NEWS.ru ранее, Кремль не может заниматься делом бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас дело находится на стадии следствия. Представитель Кремля заявил, что президент не может заниматься делами в отношении отдельных граждан.