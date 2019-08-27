https://static.news.ru/photo/bf7b2a62-c8e3-11e9-9051-fa163e074e61_660.jpg Фото: Long Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первый испытательный полёт российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 запланирован на 2023 год.

Конструктор программы CR929 от России Максим Литвинов сообщил журналистам, что через несколько лет после испытаний могут начаться поставки лайнера коммерческим эксплуатантам.

Как писал News.ru, во время посещения авиасалона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском президент Турции Реджеп Эрдоган оценил совместную разработку Объединённой авиастроительной корпорации и китайской компании СОМАС — дальнемагистральный самолёт CR929.

Турецкому лидеру понравился уровень комфорта в салоне первого класса, а планировку экономкласса он счёл слишком тесной. Президент России Владимир Путин в ответ на соответствующее замечание Эрдогана пояснил, что расстояние между пассажирскими креслами будет устанавливаться по желанию авиакомпании-заказчика в зависимости от дальности полёта

Ранее сообщалось, что новый самолёт сможет перевозить до 300 пассажиров. На нём будут устанавливаться российские двигатели ПД-35. Ожидается, что эксплуатация российско-китайского CR 929 окажется на 10–15 процентов эффективнее, чем аналогичных Boeing и Airbus.