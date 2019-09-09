https://static.news.ru/photo/686baf68-d38c-11e9-ab94-fa163e074e61_660.jpg Вертолёт Ка-226Т Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сертификационные испытания аварийностойкой топливной системы и системы аварийной посадки на воду вертолёта Ка-226Т пройдут в намеченный срок.

Генеральный директор разработчика систем, холдинга «Технодинамика», Игорь Насенков рассказал, что при производстве используются уникальные компоненты, в том числе, разработанные и паспортизированные в России резинотканевые материалы для аварийностойких топливных баков и баллонетов для приводнения, передаёт ТАСС .

В будущем эти технологии могут использоваться на всей производимой «Вертолётами России» технике.

Как писал News.ru ранее, в РФ готовится к производству новый вертолёт Ми-171А3. Он предназначен для работ на шельфе. Об этом сообщил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ, входит в «Вертолёты России») Леонид Белых.