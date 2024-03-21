Испугалась за их жизнь: мать из Белгорода умерла от страха потерять детей

Фото: t.me/vvgladkov

Впавшая в кому после обстрела ВСУ жительница Белгорода скончалась, не приходя в сознание. Россиянка не выдержала страха за жизнь своих детей. Что известно об этой истории, когда случалось подобное?

Как умерла мать троих детей из Белгорода, впавшая в кому после обстрела

Преподаватель Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Шухова Инна Лагутина впала в кому после ракетного удара ВСУ по Белгороду. Как сообщили в пресс-службе вуза, женщина не справилась со страхом потерять своих троих детей.

Уточняется, что все произошло во время ракетной атаки, произошедшей 15 марта. Лагутина умерла на 42-м году жизни, не приходя в сознание.

«С большим сожалением и горечью сообщаем, что от последствий ракетного обстрела Белгорода Инна Лагутина скончалась. Как рассказали близкие, 15 марта после очередного удара от взрывной волны разлетелись стекла на их балконе. Инна испугалась за жизнь своих детей. Ее хватил удар, и она впала в кому. Так и не приходя в сознание, она скончалась. Ей был 41 год», — говорится в сообщении Telegram-канала вуза.

В публикации отмечается, что Лагутина работала старшим преподавателем на кафедре иностранных языков Института экономики и менеджмента в БГТУ имени Шухова. В вуз она пришла в 2006 году.

Фото: Социальные сети Инна Лагутина с детьми

«Улыбчивая, доброжелательная. Мама троих детей успешно совмещала работу и семейные хлопоты, активно участвовала в мероприятиях вуза и всегда находила добрые и позитивные слова для всех, кто ее окружал», — заявили в университете.

Как умерла многодетная мать из Свердловской области

28 января Надежда Макарова из города Верхняя Пышма Свердловской области отправила сообщение командиру подразделения, в котором служил ее супруг Геннадий. Некоторое время назад муж сказал, что отправляется на боевое задание, но долгое время не выходил на связь. По информации СМИ, командир ответил, что Геннадий, видимо, погиб.

Из-за переживаний у женщины случился инфаркт. В больницу Надежду доставила ее сестра Наталья Михалева. Врачи сделали операцию, но уже на следующий день у Макаровой случился второй обширный инфаркт. На этот раз медики не смогли ее спасти.

«На следующий день после обеда Надя закрыла глаза и сердце остановилось», — рассказала сестра женщины.

29 января на личной странице Надежды в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о ее смерти, сейчас профиль переведен в приватный режим. Похоронили женщину 31 января.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как россиянка вскрыла гроб сына

В начале марта стало известно, что жительница Волгограда вскрыла цинковый гроб погибшего на специальной военной операции (СВО) сына, так как сомневалась в причине его смерти. 34-летний доброволец с позывным Мудрый подписывал контракт с Минобороны дважды — весной 2022 года и летом 2023-го. Он поддерживал связь с матерью и присылал ей деньги. Однажды сообщил, что его отправляют на передовую. Последний раз Мудрый общался с матерью 11 декабря 2023 года. После этого на связь он не выходил.

Матери Мудрого сообщили в военкомате, что ее сын пропал. Ответа на запрос не было целый месяц. А 30 января там сообщили, что военнослужащий погиб. В тот же день пришла справка о том, что Мудрый совершил самоубийство. У матери это вызвало сомнения, которые позже подкрепил другой военнослужащий, который сопровождал тело погибшего. У него спросили, какая причина смерти указана в документах. Там было сказано, что Мудрый погиб. Также выяснилось, что существует две справки о смерти — от 15 декабря и 20 декабря.

В день похорон мать военного потребовала вскрыть цинковый гроб. По ее словам, увиденное привело ее в шок. По ее словам, она убедилась, что ее сын не совершал самоубийства и повреждения на его теле скорее указывают на насильственный характер смерти. В связи с этим родные решили подать в полицию заявление об убийстве. Однако, по их словам, принимать его сначала отказались.

«Это был ужас. Он весь черный, глаза нет, нос сломан, с правой стороны зубов нет, нижняя губа разорвана. На левом ухе алая кровь еще была, хотя уже два месяца прошло. Мы его только по татуировке на ноге узнали», — рассказала женщина.

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