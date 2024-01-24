СК проверяет данные спецслужб Украины по теракту на Крымском мосту

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

Главное следственное управление Следственного комитета России в рамках расследования теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года проверяет данные представителей спецслужб Украины о том, что обвиняемых в исполнении преступления могли использовать «втемную», пишет издание «Коммерсант». По данным СМИ, если рассматриваемая версия не подтвердится, в марте фигурантам предъявят обвинение в окончательной редакции.

О проверке ГСУ СКР журналистам рассказали адвокаты восьми граждан России, Армении и Украины, обвиняемых в причастности к теракту. Взрыв бомбы, состоящей из 21 тонны взрывчатки на основе гексогена, спрятанной в упаковках полиэтилена в грузовике, произошел 8 октября 2022 года. В результате обрушились три пролета моста, произошел пожар в цистернах проходящего рядом поезда. Погибли пять человек.

Организатором теракта следствие признало начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова. Он был заочно арестован и дважды объявлен в международный розыск. При этом ходатайства защиты о непричастности фигурантов к теракту неоднократно проверялись и отвергались следствием и Генпрокуратурой.

Очередной повод для проверки, по данным издания, дало заявление главы СБУ Василия Малюка, где говорилось о возможном использовании фигурантов расследования «втемную». О результатах проверочных мероприятий обвиняемой стороне пока не сообщали.

Ранее Тихоокеанский флотский военный суд приговорил военного из Приморья к двум годам колонии-поселения за оправдание терактов на Крымском мосту и пропаганду терроризма. Мужчина заявил сослуживцам, что одобряет такие действия, считает идеологию и практику терроризма правильными. Вину он признал целиком.