В Новороссийске отменили концерт кавер-группы, исполняющей песни Земфиры

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Земфира Рамазанова

В баре Новороссийска отменили концерт кавер-группы «Цветной бульвар», исполняющей песни Дианы Арбениной и Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), пишет «Коммерсант-Кубань» со ссылкой на мэрию города. Изданию стало известно, что с просьбой отменить назначенное на 6 апреля выступление к властям обратились активисты местной Ассоциации волонтеров СВО и организации «Рубеж».

«Коммерсант» уточнил, что они потребовали обратить внимание на организаторов данного мероприятия и выступили против песен, авторы которых «осуждают СВО и поддерживают ВСУ». Издание добавило, что владелец бара отменил выступление кавер-группы после разговора с сотрудниками управления торговли и потребительского рынка Новороссийска.

В феврале 2023 года Минюст России признал Земфиру иноагентом за «открытые выступления» в поддержку Украины. Она также давала концерты в недружественных странах с призывами против спецоперации и получала «поддержку от иностранных источников». Земфира обжаловала это решение, а после отказа Мосгорсуда снять статус иноагента в марте 2024 года подала апелляцию.

В январе текущего года исполнительница сообщила о скором выходе нового альбома. Она также отметила, что после эмиграции хорошо живет, считает Париж своими домом и чувствует себя свободной.