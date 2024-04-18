Искусствовед разоблачил популярный миф о судьбе яиц Фаберже Искусствовед Скурлов: история о краже яиц Фаберже из посольства Норвегии — миф

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Расхожая версия о том, что яйца, созданные ювелиром Карлом Фаберже в начале ХХ века, были украдены из посольства Норвегии в Петербурге, недостоверна, сказал в беседе с NEWS.ru искусствовед Валентин Скурлов. По его словам, ценности, которые хранились в особняке Фаберже и затем пропали, были вывезены Временным правительством.

Яйца были вывезены в июле и сентябре 1917-го еще Временным правительством в Оружейную палату в Москве. Часть их, восемь штук, вывезена из Гатчинского дворца, но в 20–50-е годы прошлого века они появились в западных коллекциях. Из числа вывезенных в Москву 42 яиц в Оружейной палате осталось десять штук. Остальные советская власть продавала на Запад, — пояснил он.

Исследователь творчества Фаберже отмечает, что часть ценностей удалось вернуть в Россию — в 2004 году это сделал предприниматель Виктор Вексельберг, выкупивший девять яиц у семьи американского магната Малкольма Форбса.

Конечно, желательно вернуть максимальное количество императорских пасхальных яиц. Но в условиях санкций со стороны западных владельцев сейчас это невозможно, надо подождать пару десятилетий. Сделать это можно путем покупки. Решают деньги, поскольку мы живем в условиях капитализма, — считает Скурлов.

Ранее историк Борис Юлин развеял миф о существовании «золота партии». По его словам, активы КПСС, которые после развала СССР искала вся Россия, не могли существовать — для их накопления не было необходимого механизма, а все деньги партии принадлежали государству.