Искусственная комета: в чём СССР опережал США в ходе лунной гонки 12 сентября 1959 года с космодрома Байконур была запущена межпланетная станция «Луна-2», которая стала первым аппаратом, приземлившимся на спутник

Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

В космическую гонку две сверхдержавы холодной войны — СССР и США — вступили 4 октября 1957 года. Полет первого космического спутника заставил оба лагеря сконцентрировать основные усилия на проблеме освоения космического пространства. Ставки были высоки как никогда — фактически Советский Союз открыл новый фронт, на котором обе державы демонстрировали преимущества своего видения будущего. И первое время Москва, безусловно, доминировала, а Вашингтон с опозданием пытался наверстать упущенное.

Наш Советский Союз побеждает

Луна, как ближайший спутник нашей планеты, немедленно оказалась под прицелом властей обеих стран. В 1958 году провалились первые восемь попыток высадить на ней космический аппарат — три раза промахнулся СССР и пять раз США. Но попыток никто не оставлял. Планета была ближайшим местом, на котором можно было продемонстрировать успехи своей космической программы.

СССР опять вырвался вперёд, на этот раз в лунной гонке, в январе 1959 года. Автоматическая межпланетная станция «Луна-1» сумела первой преодолеть вторую космическую скорость, тем самым став искусственным спутником Земли, однако до Луны не долетела. На себе аппарат нёс большое число научных приборов, которые позволили впервые зарегистрировать внешний радиационный пояс нашей планеты.

Благодаря установленным внизу станции «Луна-1» протонным ловушкам впервые были измерены параметры солнечного ветра. Был обнаружен ионизированный газ в межпланетном пространстве. Благодаря тому, что «Луна» не долетела шесть тысяч километров до Луны, у неё удалось померить магнитное поле. Оно оказалось весьма небольшим. Что в будущем послужит серьёзным аргументом при исследовании исчезновения воды с других планет Солнечной системы, например Марса. Иными словами, была выполнена большая научная работа, но всё это было не то — на внешней арене такой пуск нельзя было подать в выгодном ракурсе. К тому же все понимали, что первоочередной задачей у «Луны» было достигнуть одноименной планеты.

Фото: Patrick Pelletier Копия вымпела, предназначавшегося для доставки на Луну АМС «Луна-1», в Канзасском центре космосферы и космоса. От вымпела «Луны-2» отличается датой

Однако неудачу удалось эффектно превратить в гигантский успех. Дело в том, что два советских астронома, Иосиф Шкловский и Иосиф Курт, предложили для лучшего визуального сопровождения полета ракеты к Луне превратить её в искусственную комету. Для этого надо было взрывом испарить один килограмм натрия. Свечение получившегося облака можно было наблюдать с Земли в течение нескольких минут. Тем самым полностью исключались любые инсинуации вроде «да Советы не запускали ничего — это всё враньё». В случае же недолета до Луны всё равно получалось красиво — искусственная комета превращалась в искусственный спутник, который ещё кучу научной информации передавал на Землю.

Союз на фоне всего этого получил хорошую прессу. США — головную боль, так как надо было опять срочно догонять Москву и сделать свой искусственный спутник. А в это время генеральный конструктор советских ракет и научный руководитель всей советской космической программы Сергей Королёв готовился к очередному космическому рывку.

Успешное прилунение бомбардировкой

Строго говоря, станция «Луна-2» в общем повторяла весом и характеристиками свою предшественницу. Она состояла из двух оболочек, внутренность станции была заполнена газом, на себе она несла все те же научные приборы: протонные ловушки, счетчик Гейгера, аппаратуру для изучения радиационного пояса и т. п. Изменилась ракета, у которой появилась третья ступень, а кроме того — космический аппарат нёс на своём борту три специализированные сферы с советской символикой.

Сферы, две по 90 мм и одна 120 мм (последнюю несла третья ступень ракеты-носителя «Восток-Л»), были изготовлены на Ленинградском монетном дворе. Они состояли из 72 титановых пятиугольников, на 12 из которых была надпись «СССР» и отчеканен советский герб, а 60 из них — с надписью «СССР» и датой запуска. Вот с последней получилась накладка. Запуск ракеты переносился пять раз, причем три раза между запусками были промежутки в два-три дня! Из-за этого монетный двор в ускоренном режиме печатал символ присутствия СССР на Луне.

Задача миссии в целом была следующей. Станция «Луна-2» должна была доставить на спутник Земли вымпел СССР (под этим подразумевались сферы). По пути, конечно же, выполнялся весь спектр научных исследований, но это было побочной деятельностью.

Для визуального сопровождения полета в момент подлёта к Луне третья ступень превращалась в искусственную комету путем взрывного испарения натрия на своём борту. А вот дальше получалась весьма интересная штука. Дело в том, что на «Луне-2» не было каких-то двигателей. То есть прилуниться аккуратно у неё не получалось — наоборот, станция должна была врезаться в Луну, причем именно в то место, которое можно было бы визуально засечь из астрономических обсерваторий с Земли. Засекать предполагалось по пылевому следу, который образовался в месте падения. Прилет искусственной ступени-кометы засекался так же.

Фото: РГАНТД Газета «Правда» с сообщением об АМС «Луна-2». 14.09.1959. Фотокопия

Ударяться о поверхность спутника советские аппараты должны были со скоростью 3,3 км/сек. В таких условиях говорить о сохранении советского вымпела не приходилось. Но выход нашли — внутри полых шаров была расположена взрывчатка. Ударный взрыватель срабатывал во время «лунной бомбардировки». Энергия взрыва гасила скорость удара и разбрасывала пятиугольники по месту «прилунения». Чтобы подтвердить это, на специальном артиллерийском полигоне провели целую серию испытаний (скорость выстрела достигала 1,5 км/с). Они прошли успешно — часть вымпелов сохранялась.

Старт с космодрома Байконур 12 сентября прошел успешно. Ракета отработала штатно, аппарат штатно вышел на окололунную орбиту и понесся к спутнику. Жесткое падение 14 сентября было зафиксировано во многих астрономических обсерваториях, что только добавило советскому успеху международный размах.

И очень вовремя, так как 15 сентября глава СССР Никита Хрущев поехал в США с официальным визитом. С собой он взял копию того самого сферического вымпела, который подарил президенту Дуайту Эйзенхауэру при встрече в Белом доме. Сейчас он хранится в музее президента в городе Абилин, Канзас. Обстоятельства дарения были не самыми приятными для американцев. За несколько часов до встречи с советским лидером одна за другой взорвались две ракеты, которые должны были доставить американские спутники на околоземную орбиту.

Россия намного обогнала Соединённые Штаты в отношении космических проектов, и никакими деньгами нельзя купить упущенное время, — оценил советское достижение создатель американских ракет Вернер фон Браун.

Однако лунная гонка на этом не закончилась. Просто планку достижений повысили в очередной раз. Речь уже пошла о высадке человека на Луне. И здесь американцы СССР опередили.