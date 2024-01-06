Иск к Успенской, встречи Пугачевой, ЕС против Киева: что будет дальше

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Против королевы шансона Любови Успенской подали иск из-за нарушения авторских прав, продюсер Сергей Лавров рассказал, кто из звезд шоу-бизнеса посетил бы «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой в Израиле, в Евросоюзе выступили против свободной торговли с Украиной, итальянский певец Gazebo раскритиковал современную музыку — такие новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и социальных сетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Королеву шансона приглашают в суд

Автор слов и музыки песни «По полюшку» Наталья Лапина готовит иск в суд на исполнительницу композиции Любовь Успенскую из-за нарушения авторских прав во время выступления на новогоднем огоньке, пишет MK.RU. По словам Лапиной, Успенская поет ее хит на протяжении трех лет, не считая нужным платить отчисления за авторские права. Композитор отметила, что ей обидно из-за того, что певица зарабатывает деньги на ее музыке.

«Никакого разрешения на исполнение песни „По полюшку“ в новогоднем огоньке я Успенской не давала. Она поет мой хит уже на протяжении трех лет, нагло нарушая авторские права. Дело в том, что Успенская не считает нужным платить автору. Мой юрист уже в ближайшее время направит претензию ей и на канал за нарушение авторских прав. Как автору мне обидно, что Успенская продолжает зарабатывать на песне „По полюшку“ деньги, исполняя ее на всех концертах, а я от этого ничего не получаю», — заявила Лапина.

Она пояснила, что пыталась договориться с Успенской о выплате авторских гонораров, но та отказалась идти на компромисс. Композитор отметила, что могла бы написать для певицы новые хиты, но не станет этого делать.

«Я бы Успенской продолжала писать, вы же видите, что за три года у нее не появилось ни одного большого хита. У меня есть много композиций, которые бы она могла исполнить. Но после такого ее отношения ко мне как к автору не хочу с ней связываться», — подчеркнула Лапина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Любовь Успенская

Успенская пока никак не комментировала обвинения композитора. Вместо этого исполнительница в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала поклонникам, как проводит время, когда у нее нет выступлений.

По словам певицы, она очень любит читать книги и смотреть фильмы. Кроме того, Успенская показала на коротком видео, что ей нравится рисовать. Правда, судя по кадрам, артистка пишет не собственные полотна, а выбирает хобби «картины по номерам» — раскрашивает красками уже созданные кем-то изображения на холсте.

До этого против Успенской иск подал народный артист России Филипп Киркоров. Поводом стали ее «неподобающие» высказывания в адрес певца. Адвокат исполнительницы Елена Сенина подчеркнула, что Успенская отнеслась к этой ситуации с «чувством собственного достоинства».

Кто мог бы стать участником «Рождественских встреч» Пугачевой

Если бы Алла Пугачева проводила «Рождественские встречи» в Израиле, то пригласила бы на мероприятие Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), группу «Би-2» (солист Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других артистов со статусом иностранных агентов, рассказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. В то же время он добавил, что оставшиеся в России звезды не решились бы принять участие в мероприятии певицы, особенно после скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой.

По мнению продюсера, в числе приглашенных также могли бы оказаться актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Прибежала бы Светлана Лобода, прилетела бы Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) из Франции, которая все время говорила, что Пугачева — это мразь конченая и это попса и я рядом не сяду на одном поле с Пугачевой, а потом с ней обнималась в Израиле, говорила, какая она гениальная женщина. Ведущей была бы Рената Литвинова, Дмитрий Назаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) там бы был», — предположил Лавров.

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Солист рок-группы «Би-2» Лева (Егор Бортник)

«Рождественские встречи» придумала Алла Пугачева и ее экс-супруг, продюсер Евгений Болдин. Они разработали идею в 1986 году, а уже через два года прошли первые «встречи». С тех пор мероприятие было ежегодной традицией. Концерты готовились в ноябре, а в январе по телеканалам зрителям показывали смонтированную версию.

В мероприятии принимали участие самые яркие, популярные и начинающие артисты эстрады, в числе которых были Валерий Леонтьев, Григорий Лепс, Наташа Королева, Игорь Николаев, Бориc Моисеев, Татьяна Буланова и многие другие. Последняя «Рождественская встреча» Пугачевой прошла в 2012 году.

СМИ писали, что мероприятие Пугачевой считалось элитным и статусным и участие в нем повышало ранг исполнителя, даже малоизвестного. Также в прессе курсировала информация, что отказом во «встречах» Примадонна якобы могла зарубить карьеру молодых артистов.

В ЕС не хотят свободно торговать с Киевом

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной, если не будут введены ограничения на ввоз в ЕС продукции из этой страны. В беседе с RMF FM он посетовал, что из-за роста импорта украинских птицы и сахара появилась угроза конкурентоспособности европейского сектора.

«Это моя большая задача на 2024 год — обеспечить, чтобы новое постановление, если оно будет принято, ввело достаточно сильные защитные положения, чтобы не повторилось кризиса, связанного с переизбытком предложения <...>. Этот импорт растет таким образом, что это угрожает конкурентоспособности сектора ЕС, включая польское производство мяса птицы и сахара», — пояснил он.

Кроме того, Войцеховский утверждает, что полное открытие рынка ЕС для импорта с Украины является «согласием на консолидацию российских достижений». По его мнению, Россия вытеснила Киев с азиатских рынков, тем самым подталкивая ее к ЕС, что вызывает дестабилизацию в Польше и других странах, граничащих с Украиной.

Польский чиновник уверен, что в этой ситуации Москва выигрывает дважды: она завоевывает новые рынки и сеет недовольство в ЕС. По мнению Войцеховского, необходимо, с одной стороны, защитить европейских производителей, а с другой — облегчить украинский экспорт в страны за пределами Европы.

Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency/Global Look Press Януш Войцеховский

Журналист и телеведущий Руслан Осташко в своем Telegram-канале иронично прокомментировал слова Войцеховского. Он выразил мнение, что позиция европейского политика стала «очередным предательством» для Киева, стремящегося в ЕС.

«Льготы для украинских фермеров стали причиной бурных дискуссий в Евросоюзе и бунтов польских производителей. На фоне повсеместного отказа Запада от поддержки Киева и сокращения проукраинских программ можно ожидать и окончания режима свободной торговли. Очередная зрада для рвущихся в Европу украинцев», — сказал Осташко.

Что Gazebo не устраивает в современной музыке

Итальянский певец Пол Маццолини, известный как Gazebo, заявил Пятому каналу, что в современной музыке нет поэзии и искусства, как в 1980-х. По его словам, музыку перестали записывать в профессиональных студиях и с живыми инструментами, сегодня многие артисты используют для этого гаджеты.

«Мы сначала писали песню на пианино или на гитаре. И когда нам не нравилась мелодия, мы работали над ней, делали лучше и лучше, пока не доходили до финального результата. А потом, когда это здорово звучало на пианино, мы шли в студию, включали компьютеры и создавали звук. В наши дни все наоборот. Современные дети берут айпад или что-то в этом роде и через две минуты у них уже есть песня. И это не тот подход. У тебя действительно есть профессионально звучащая песня, но в ней нет поэзии, искусства. В этом вся разница», — сказал Gazebo.

По мнению певца, технологический прогресс не лучшим образом сказался на качестве музыкального продукта в наши дни. Маццолини считает, что песни перестали быть тем искусством, которым были наполнены раньше, хотя и обладают качественным звучанием.

Маццолини был в числе приглашенных звезда на фестиваль «Легенды Ретро FM», который возобновился после перерыва из-за пандемии коронавирусной инфекции. Помимо Gazebo в российскую столицу прибыли группы Joy и Arabesque, певцы Fancy, Lian Ross и Pupo, которые полюбились публике еще с 70-х годов.

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