Иск к «Малахову», бан на уран, обыск у Кузнецова: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/МО РФ

Юрий Кузнецов, Андрей Малахов, Джо Байден

Иск экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича к авторам шоу «Малахов» на 100 млн рублей, решение президента США Джо Байдена запретить импорт российского урана, информация о том, что супруге арестованного начальника управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова стало плохо с сердцем, когда в его доме проводили обыски, а также смерть российского актера и каскадера Владимира Жарикова — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему экс-глава Челябинской области подал в суд на шоу Малахова?

Адвокаты экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на 100 млн рублей к авторам шоу «Малахов», дело рассмотрит Пресненский суд Москвы, сообщает 74.ru со ссылкой на защитника экс-главы региона Игоря Трунова. Речь идет о выпуске передачи под названием «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика».

«Указанная телепрограмма по своей направленности носила характер, порочащий личность истца и его доброе имя, с целью подрыва его добросовестности в условиях предъявления Генпрокуратурой РФ исковых требований об изъятии 100% акций АО „Макфа“ и других активов», — следует из текста иска.

В качестве ответчиков в иске значатся телеканал «Россия 1», сетевое издание «Смотрим», ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», автор Андрей Малахов и участник ток-шоу челябинский журналист Андрей Корецкий. Адвокаты от имени Юревича также просят признать сведения, показанные в шоу, лживыми и опровергнуть порочащую честь информацию. В частности, в программе утверждалось, что Юревич находится в Лондоне.

Выпуск «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика» вышел в эфир 15 апреля. Поводом для «международного расследования», которое, как утверждается, провела программа «Малахов», послужил иск Генпрокуратуры от 29 марта к Михаилу Юревичу и его другу и бизнес-партнеру Вадиму Белоусову. Надзорное ведомство потребовало взыскать имущество «Макфы» и аффилированных с ней компаний в интересах РФ.

Юревич, как утверждали в прокуратуре, владел Челябинской макаронной фабрикой, Сосновским комбинатом хлебопродуктов и Челябинским хлебокомбинатом № 1. Ранее они все являлись госпредприятиями. Впоследствии на их основе были образованы АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат».

По оценкам надзорных органов, капитализация активов «Макфы» оценивается в 22 млрд рублей, а «Первого хлебокомбината» — в 3,7 млрд рублей. Их ежегодная выручка превышает 31 млрд рублей. «Коммерсант» со ссылкой на Генпрокуратуру писал: свои бизнес-проекты Юревич переоформлял на Белоусова, а тот в свою очередь вовлекал в «криминальную схему номинального владения коррупционными активами свою супругу, дочь с ее мужем и тещу».

1 апреля судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников Белоусова и Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры. По сообщению журналистов, сумма арестованных активов составляет 100 трлн рублей. В частности, арест был наложен на активы зятя Белоусова (на шесть счетов в рублях, долларах и евро, открытых в Цифра банке), матери объявленного в розыск Михаила Юревича, а также других физических и юридических лиц.

8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил группы компаний «Макфа» в доход государства. Сам Юревич, комментируя вердикт, заявил, что никакие властные полномочия не могут повлиять на выбор людей, которые многие годы покупали продукты «Макфы». По его словам, прокурор не смог доказать, что компания использовала средства неизвестного происхождения для развития своего бизнеса в России.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Малахов

К чему приведет решение Байдена запретить импорт урана из России?

Белый дом 14 мая сообщил, что президент США Джо Байден подписал закон, «запрещающий импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российской компанией». Сенат конгресса одобрил этот законопроект 30 апреля.

В документе сказано, что, несмотря на запрет, в исключительных случаях и при отсутствии других источников закон разрешает закупки топлива до января 2028 года. В Белом доме считают, что принятая мера позволит Вашингтону избежать зависимости от российского урана в сфере ядерной энергетики. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о желании укрепить энергетическую и экономическую безопасность страны. Конгресс уже одобрил выделение $2,72 млрд с целью создания мощности для обогащения урана на территории США.

Принятый сенатом США законопроект о запрете на импорт урана из России является предвыборным пиаром, Вашингтон по-прежнему сможет закупать этот ресурс вопреки запрету, указывал ранее главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров. По его словам, если отбросить прописанные в законопроекте «красивые фразы» и оставить суть, то он сведется к утверждению: «Если очень хочется, то можно».

Запрет США на импорт обогащенного урана из России негативным образом скажется на «глобальном рынке товаров и услуг ядерного топливного цикла» и приведет к последствиям в американской атомной энергетике, утверждали представители госкорпорации «Росатом». По их мнению, такое решение властей США имеет явно выраженный политический подтекст.

«Подобные инициативы носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла и в конечном итоге негативно скажутся на ситуации в атомной энергетике», — заявили в Росатоме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет на экспорт российского урана в США, заявил, что американцам тяжело конкурировать с РФ на международной арене. Он добавил, что это не критично для российской атомной отрасли.

Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

Что известно о реакции семьи арестованного кадровика МО РФ Кузнецова на обыск в их доме?

Telegram-канал Mash сообщил, что супруге арестованного начальника управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова стало плохо с сердцем, когда в его доме проводили обыски. Авторы отметили, что в настоящий момент особняк выглядит покинутым. Члены семьи произошедшее не комментировали.

По данным канала, обыски в двухэтажном доме Кузнецова и на его рабочем месте прошли вчера, в ходе проверки правоохранители нашли свыше 100 млн рублей наличными, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Журналисты пишут, что в этот момент в доме находились жена и дочь подозреваемого, им обеим стало плохо на фоне стресса. Авторы сообщили, что сам Кузнецов незадолго до ареста жаловался на головную боль и выглядел обеспокоенным.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что против Кузнецова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил ее в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ. В СК уточнили, что деньги чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу. Суд уже предъявил Кузнецову обвинение, при обысках у него обнаружили более 100 млн рублей.

Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о «коррупционной чистке» в Минобороны после ареста Кузнецова и замминистра Тимура Иванова. Представитель Кремля подчеркнул, что уголовными делами в отношении функционеров военного ведомства занимается СК.

О задержании экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова СК сообщил 23 апреля. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главе государства доложили о задержании. По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу был поставлен в известность заранее.

Фото: МО РФ Юрий Кузнецов

Чем прославился актер и каскадер Владимир Жариков?

Союз кинематографистов сообщил, что Жариков умер 10 мая 2024 года (по другим данным — 11 мая). Ему было 85 лет. Как пишет союз, последнее время каскадер тяжело болел, терял зрение. Весной 2018 года он перенес инсульт.

В 1990-е годы Жариков стал жертвой мошенников и потерял квартиру. Союз кинематографистов помог ему решить жилищную проблему, однако постоянного пристанища у него так и не появилось.

«Давление скачет, голова болит, память ослабла, 50% зрения после перенесенного инсульта потерял. Врачи говорят, надо менять хрусталики. Один 39 тысяч рублей стоит. А все мое имущество — вон тот чемоданчик, в шкафу. Так с ним и скитаюсь...» — рассказывал Жариков «Экспресс-газете».

Артист родился 6 ноября 1938 года в Смоленске. В 1969-м окончил Одесский государственный университет. Прошел службу в спецназе, принимал участие в боевых действиях во Вьетнаме. Снялся в более чем 80 картинах.

Как пишет Союз кинематографистов, в творческой биографии артиста более 80 актерских работ, в том числе в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя» (где он снялся в роли члена банды «Черная кошка» по кличке Чугунная рожа), «Пираты ХХ века», «Тайны мадам Вонг», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Отряд особого назначения», «Гангстеры в океане», а также «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Красные дипкурьеры», «Сыщик», «Сказки старого волшебника», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Астенический синдром».

В фильмах он играл роли второго плана, однако выполнял важную работу как каскадер и постановщик трюков. Так, в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» Жариков выполнил три трюка: заменил милиционершу, которую сбивает машина, официантку в ресторане, выброшенную из окна, и Фокса в сценах драки. Последнюю эпизодическую роль в кино он сыграл в 1994 году — в фильме «Последнее дело Вареного», но не попал в титры.

Как отмечает Союз кинематографистов, Жариков, кандидат философских наук, был также членом Союза писателей России, поэтом и прозаиком. Он выпустил несколько книг с рассказами и своими стихами — «Как это все во мне соединилось», «Метаморфозы падшего ангела» и другие.

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