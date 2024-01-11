Иск к Ивлеевой, дуэт вместо Васильева, статья для Героя: что будет дальше

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Продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков вновь захотел взыскать через суд с Анастасии Ивлеевой 1 млрд рублей и направить эту сумму бойцам СВО, телекритик Александр Горбунов предложил новый дуэт ведущих шоу «Модный приговор», адвокатам Героя России Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки, могут помешать ознакомиться с материалами дела — эти новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и социальных сетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как автор «Бригады» планирует отобрать у Ивлеевой миллиард?

Актер и режиссер Александр Иншаков заявил, что снова подаст иск против Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей из-за «голой» вечеринки. По его словам, в ближайшее время его команда выяснит, где зарегистрирована блогер, и направит все необходимые документы в местный суд.

Автор «Бригады» отметил, что намерен наказать Ивлееву не только рублем, но и запретом выступать на различных мероприятиях. Иншаков выразил уверенность, что они вместе с инициативной группой смогут выиграть дело и направить выигранный в суде миллиард в фонд поддержки бойцов СВО и их семей.

Ранее Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей компенсации морального вреда, поскольку она зарегистрирована в другом субъекте РФ. Согласно содержанию заявления, блогер своими действиями по организации вечеринки в клубе «Мутабор», в которой приняли участие многие знаменитости, причинила заявителям существенные нравственные страдания.

Заявитель Иншаков ко всему прочему известен как гимнаст, боксер и каратист. Он же спродюсировал сериал «Бригада», в котором стал прототипом одного из героев. «Чемпионат» писал, что в 90-х именно спортивное прошлое помогло Иншакову «подняться». Он сдружился с Владимиром Высоцким из-за карате, а также принимал участие в тайных боях.

Ранее в беседе с NEWS.ru адвокат Сталина Гуревич усомнилась, что этот иск будет удовлетворен, так как, по ее словам, нельзя заявить общий моральный вред.

«Закон прямо говорит, что при установлении суммы морального вреда суд должен исходить из личности каждого истца. А „дайте нам на всех 1 млрд, а мы как-нибудь его потом поделим“ — это к закону никакого отношения не имеет», — считает Гуревич.

Также она добавила, что истцы должны будут «доказать, что, условно говоря, были нарушены их права на жизнь, на здоровье, на психическое состояние».

«В иске содержится требование в интересах третьих лиц — перечислить 1 млрд рублей в фонд „Защитники Отечества“. Это тоже недопустимо, потому что есть разъяснение Верховного суда и положение закона о том, что моральный вред неразрывно связан с личностью и не может быть взыскан в пользу третьего лица. Иначе нарушается смысл восстановления личного неимущественного права», — отметила Гуревич.

Ее коллега Сергей Жорин также считает, что иск Иншакова вряд ли будет удовлетворен. По его мнению, заявление продюсера — «информационный повод, ничего более».

«У нас моральный вред даже в связи со смертью человека очень часто оценивается на сумму меньше 1 млн рублей. Моральный вред, который был причинен путем распространения недостоверной порочащей информации, как правило, оценивается в диапазоне 30–50 тысяч рублей. Заявленная в иске сумма в 1 млрд выглядит фантастически», — полагает Жорин.

27 декабря шоумен Стас Барецкий заявил о готовности дать Ивлеевой 1 млрд рублей в случае проигрыша по коллективному иску. Он отметил, что давно дружит с телеведущей. Также Барецкий призывал Иншакова одуматься и «не бодаться» с Ивлеевой в суде. Музыкант подчеркивал, что не стоит «гнобить» девушку.

«Голая» вечеринка Ивлеевой прошла в столичном клубе 20 декабря. С тех пор ее не перестают обсуждать. Кроме блогера «отмене» подверглись некоторые участники мероприятия, в частности певцы Филипп Киркоров, Лолита и Анна Asti.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр Иншаков

Кто станет ведущим «Модного приговора»?

Программа «Модный приговор» будет популярна и после ухода Александра Васильева благодаря интересному формату, предположил в разговоре с NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. По его словам, новым ведущим шоу должен стать стилист или историк моды, который сможет давать профессиональные советы героям передачи.

«Александр Васильев был не первым ведущим шоу „Модный приговор“. До этого программу вел модельер Вячеслав Зайцев, Андрей Бартенев. И это доказывает, что телеканал может при желании заменить любого ведущего. Формат „Модного приговора“ интересен тем, что героям подбирают различные образы, благодаря которым они увереннее себя чувствуют и могут изменить свою жизнь к лучшему. Поэтому программа будет популярна и после ухода Васильева», — рассказал Горбунов.

Телекритик усомнился в том, что стилист Александр Рогов и актер Игорь Верник станут идеальными кандидатами на замену Васильева. По его мнению, «Модный приговор» был бы интереснее, если бы его вели двое ведущих, поочередно сменяющих друг друга.

«Александр Рогов, что бы он ни делал, всегда будет ассоциироваться у меня с каналом СТС. В первую очередь потому что в своих нынешних шоу он выступает еще и в качестве продюсера. И ему предоставляют большую свободу действий. В то время как „Модный приговор“ снимается шаблонами. Актер Игорь Верник в силу занятости часто пропускал съемки в своих предыдущих телепроектах. И пока неясно, сможет ли он вписаться в шоу и насколько оно будет ему интересным», — заключил Горбунов.

Первый канал проводит зрительское голосование за нового ведущего шоу «Модный приговор». Оно продлится до 14 января. В списке пять претендентов — актер Игорь Верник, стилисты Александр Рогов и Даниил Грачев, теле- и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов.

Телешоу «Модный приговор» вернулось в эфир Первого канала 2 января. Первые выпуски проходят в формате телевизионного кастинга. Кресло «обвинителя» сохранила за собой телеведущая Эвелина Хромченко. Место «защитника» также будет отдано одному из претендентов: телеведущей Татьяне Геворкян, писательнице и блогеру Арине Холиной, шоумену Антону Лаврентьеву и певице Мие Бойке. Ранее это место длительное время занимала певица Надежда Бабкина.

В октябре историк моды Александр Васильев в разговоре с NEWS.ru признался, что рад возвращению программы «Модный приговор» в эфир Первого канала. Он заявил, что не обижен и не расстроен, что не будет ведущим шоу.

«Я не расстроен. Я очень рад, что мода не умерла, несмотря на все потери — уход Зайцева, Юдашкина. Возобновляется новая программа. Я уверен, что вся команда настолько профессиональна, что она точно справится, имея такой огромный опыт. Программе уже 15 лет», — сказал Васильев.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Александр Васильев

Обвиняемому в убийстве Герою России добавили статью о хулиганстве

Обвиняемый в убийстве девушки в Луганске заместитель командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны Ирек Магасумов ответит по статье о хулиганстве. Расследование уголовного дела военного со статусом Героя России завершено.

Магасумову не только не смягчили статью, как просила защита, но и обвинили в отъеме автомобиля у младшего по званию. Адвокаты жаловались, что суд оповестил их о возможности ознакомиться с материалами дела 30 декабря, перед новогодними праздниками, трасса М-4 загружена, а в перспективе у них назначены заседания по другим делам.

Защитники пообещали следователю прибыть в Луганск 17–18 января и изучить 16 томов уголовного дела за две-три недели, рассказал адвокат Алексей Сандалов. Но, вероятно, встреча пройдет раньше и в Москве. Обвинитель заблаговременно обратился с ходатайством в 235-й гарнизонный военный суд в столице, в котором попросил ограничить защитников Магасумова в сроках ознакомления с материалами дела.

Убийство было совершено в Луганске 11 августа 2023 года, спустя девять дней после вручения подполковнику медали «Золотая звезда» Героя России в Георгиевском зале Кремля. 18-летняя погибшая отмечала с военным и его товарищами получение награды в луганском кафе «Панорама». ЧП произошло в момент, когда офицер дал девушке пострелять из служебного оружия по бутылкам на земле. По данным источника «Коммерсанта», девушка в момент смерти была слишком пьяна, поскольку выпила с подругой порядка 300 мл водки и запила их алкогольными коктейлями.

В ноябре Следственный комитет назначил 12 экспертиз по делу офицера. Согласно версии защиты, выстрел случайно произвел сослуживец Магасумова Павел Яськевич, когда проверял патроны в пистолете, а сам обвиняемый несколькими минутами ранее покинул место инцидента. Ни одну из версий следствие, по данным близких к нему источников «Коммерсанта», не сочло убедительной.

Видеокамеры не зафиксировали происходившие в сквере события, а показания их участников оказались противоречивыми. Выжившая девушка заявила, что ее подругу застрелил Ирек Магасумов. Офицер, по ее словам, вспылил, посчитав поведение своей случайной знакомой «слишком дерзким». При этом Павел Яськевич фактически сознался в совершенном преступлении. На допросе он сообщил, что по поручению командира разряжал ПМ после тренировочной стрельбы и, проверяя оружие, произвел случайный выстрел в девушку. Ирек Магасумов утверждает, что в момент убийства даже не был в сквере. По словам подполковника, от девушек его отвлек телефонный звонок Артура Пузанкевича. Тот ввязался в конфликт с другими военными возле «Панорамы», и командиру пришлось бежать на выручку подчиненному.

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