https://static.news.ru/photo/92b7cd3c-1edd-11ea-a064-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Дмитрий Медведев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Представители партии КПРФ в Иркутске требуют отставки президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в связи с увольнением губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на заявление отделения КПРФ в Иркутске.

Кремлёвские власти, партия «Единая Россия» и расхитители региона не смирились с триумфальной победой на губернаторских выборах в 2015 г. первого секретаря Иркутского обкома КПРФ Левченко и посредством гнилой телепродукции мстительно выливали на него в течение четырёх лет густые потоки лжи и клеветы, чтобы дискредитировать его, отрешить от власти и не допустить повторения его успеха на выборах губернатора нашей области в сентябре 2020 г., — процитировало издание документ.

Сергей Левченко был одним из трёх губернаторов из партии КПРФ. Кроме того, он выступал против пенсионной реформы и требовал прямые выборы мэра города. Иркутские коммунисты считают, что губернатор ушёл не по собственной воли — его вынудили покинуть пост, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший глава администрации президента РФ Валентин Юмашев рассказал о желании Владимира Путина покинуть пост и, что глава государства не пойдёт на третий срок в 2024 году.