Иран уведомил Лаврова об ударе по Израилю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

МИД Ирана уведомил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об ответных мерах на удар Израиля по посольству в Дамаске. Телефонный разговор российского представителя с иранским министром Хоссейном Амирабдоллахианом состоялся по инициативе Тегерана, сообщает российское ведомство. Беседу провели после массированной атаки Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана проинформировал российского коллегу о принятых Тегераном мерах в ответ на осуществленный 1 апреля израильский авиаудар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, повлекший гибель официальных представителей ИРИ, — сообщил МИД РФ.

Дополнительная эскалация в регионе и новые провокации могут усилить напряженность на Ближнем Востоке, заявил Амирабдоллахиан. По мнению Ирана, недопущение таких сценариев должно стать предметом особого внимания Совета Безопасности ООН.

На его срочном заседании Иран и Израиль выступят вместе. Источник в Совбезе уточнил, что обе страны попросили об этом. Командующий Корпусом стражей Исламской революции генерал Хосейн Салами заявил, что операция Ирана против Израиля оказалась успешнее, чем предполагалось. По его словам, беспилотники и ракеты смогли преодолеть системы противоракетной обороны.