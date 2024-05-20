Иран не пригласил РФ на похороны Раиси. Отношения стран могут испортиться?

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

20 мая стало известно о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в результате крушения вертолета в Восточном Азербайджане (территория Ирана). Скажется ли это событие на отношениях Москвы и Тегерана, почему Иран не пригласил Россию на похороны президента?

Отношения России и Ирана изменятся?

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность в том, что после гибели Раиси ожидать кардинальных изменений в отношениях Ирана и России не стоит. По его словам, сближение Москвы и Тегерана продолжится.

«Я не думаю, что наши отношения могут кардинально поменяться. Наоборот, я уверен, что продолжится дальнейшая линия сближения между Ираном и Россией. У нас нет принципиальных противоречий, много общих интересов и задач», — пояснил Джабаров.

Аналогичной позиции придерживается ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов. В беседе ТАСС он заявил, что политика Ирана по отношению к России не изменится после гибели Раиси, а отношения Москвы и Тегерана носят стабильно дружественный характер.

«Эта трагическая гибель не приведет, на мой взгляд, ни к каким изменениям и не повлияет на ситуацию в отношениях между Ираном и Россией, поскольку эти отношения стабильно развиваются в плане сотрудничества», — сказал он.

Эксперт-иранист Никита Смагин также считает, что сближение России и Ирана останется примерно на том же уровне, который был при Раиси.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Сближение России и Ирана последних лет в первую очередь связано с давлением Запада, с конфликтом вокруг Украины и внешнеполитическим контекстом, в котором оказались и Иран, и Россия. И здесь фигура Раиси не так много чего меняла. Поэтому я думаю, что сближение России и Ирана останется примерно там же, где и было, а именно в устойчивом векторе сближения, который приняли эти отношения после начала украинского конфликта», — заявил специалист в разговоре с aif.ru.

Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, специалист по Ближнему Востоку кандидат политических наук Аммар Канах отметил, что в нынешней ситуации можно лишь ожидать некоторого снижения темпа политических процессов, набранного при Раиси, но не изменения приоритетов или роли Ирана в глобальных геополитических сдвигах.

«Внешнюю политику Тегерана определяет тот же верховный руководитель, должность президента здесь не является определяющей. Конструктивные отношения Ирана с Россией, Китаем, Саудовской Аравией в интересах именно Тегерана как глобального игрока в меняющемся мире и в меняющемся Ближнем Востоке. Иран определил и доказал свою роль и место на Ближнем Востоке, и он не будет отступать от этих позиций, несмотря на попытки дестабилизации извне», — цитирует востоковеда РИА Новости Крым.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси

Почему Иран не пригласил Россию на похороны Раиси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Иран не пригласил официальных лиц РФ на прощание с Раиси, поскольку традиции этой страны не предусматривают международное присутствие на похоронах.

«Вы знаете традиции похорон, они не предусматривают каких-то таких, с участием международных представителей, церемоний, поэтому никакой информации на этот счет от наших иранских друзей мы не имеем», — сказал Песков журналистам.

Также представитель Кремля сообщил, что пока Иран не просил у России помощи в расследовании крушения вертолета президента.

Фото: Ali Hamed Haghdoust/REUTERS Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г. Фото: Ali Hamed Haghdoust/REUTERS Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г. Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане 19.05.2024 г. Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси

Что известно о гибели президента Ирана

Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. Утром 20 мая вице-президент страны Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс.

Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Фото: khabarfoori.com/Public domain/wikipedia 20-летний Ибрахим Раиси в 1980 году Фото: khabarfoori.com/Public domain/wikipedia 20-летний Ибрахим Раиси в 1980 году Фото: raisi.ir/page/biography/public domain/wikipedia Ибрахим Раиси в период Ирано-иракской войны Фото: raisi.ir/page/biography/public domain/wikipedia Ибрахим Раиси в период Ирано-иракской войны Фото: Khamenei.ir/CC BY 4.0/wikipedia Ибрахим Раиси, 2007 год Фото: Khamenei.ir/CC BY 4.0/wikipedia Ибрахим Раиси, 2007 год Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Аятолла Ирана Али Хаменеи и Ибрахим Раиси Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Аятолла Ирана Али Хаменеи и Ибрахим Раиси Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Владимир Путин Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Владимир Путин Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Си Цзиньпин Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Си Цзиньпин Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Ali Hamed Haghdoust/REUTERS Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г. Фото: Ali Hamed Haghdoust/REUTERS Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане, 19.05.2024 Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане, 19.05.2024 Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press Собрание сторонников Ибрахима Раиси в 2021 году Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press Собрание сторонников Ибрахима Раиси в 2021 году

Читайте также:

Загадочная гибель президента Ирана: кому она выгодна

Раиси, Фицо, Эрдоган, Вучич. Кто открыл охоту на друзей России?

«Святоша» и «мясник Тегерана»: что СМИ на Западе пишут про гибель Раиси