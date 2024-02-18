Инженерные войска РФ обезвредили сотни взрывоопасных предметов в Авдеевке Саперы РФ в Авдеевке проверили 27 км дорог, уничтожив свыше 200 ВОП

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

В течение 18 февраля в Авдеевке инженерные войска Центральной группировки ВС РФ нашли и уничтожили более 200 взрывоопасных предметов (ВОП), рассказал в эфире Первого канала начальник инженерных войск группировки с позывным Фрунзе. По его словам, отступая, ВСУ минировали перекрестки улиц, здания и подвальные помещения. Всего саперы проверили 27 км дорог, уточнил он.

Всего за сегодня проведена проверка более 27 км дорог. Это как с черты города, так и в самом городе. Уничтожено более 200 взрывоопасных предметов. Особое внимание — это, конечно, объекты жизнедеятельности. Насосные станции, различные административные здания, — перечислил военный.

Также сообщалось, что во время рейда в Авдеевке российские военнослужащие нашли трофейное западное оружие. Были обнаружены кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему, предположительно, произведенные в Болгарии и Польше около года назад.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что во время штурма Авдеевки ВС РФ сразу же блокировали две «дороги жизни» ВСУ. Это позволило лишить украинские силы возможности ротации, отрезать логистику по доставке боеприпасов и прочих грузов. Главным эффектом от маневра стал подрыв боевого духа украинских солдат, подчеркнул он.