«Интеррос» поддержал интеграцию «Тинькофф» и Росбанка в единую группу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Интеррос» поддержал предложение об интеграции банков «Тинькофф» и Росбанк в единую группу, сообщила пресс-служба инвестиционной компании. По словам ее владельца Владимира Потанина, интеграцию проведут на базе справедливой рыночной оценки.

Создание объединенной структуры с точки зрения ее продуктовой линейки, удобства пользования, а также роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора, — заявил Потанин.

По словам предпринимателя, параметры будущей банковской группы пока только обсуждаются. При этом уже сейчас можно сказать, что в ходе интеграции сохранят все лучшее, что есть в обоих банках, которые смогут «обогатить друг друга своими преимуществами», подчеркнул Потанин.

Среди достоинств Росбанка владелец «Интерроса» выделил в том числе опыт международного банкинга и высокий рейтинг надежности, а плюсами банка «Тинькофф» назвал его передовые разработки и нацеленность на инновации. Кредитные организации сохранят свои лицензии, бренды и команды, заверил бизнесмен.

Ранее председатель совета директоров «Тинькофф» Алексей Малиновский заявил, что слияние с Росбанком поможет укрепить позиции группы на финансовом рынке. На начало февраля 2024 года Росбанк находился на 11-й строчке в системе по активам (2,14 трлн рублей), «Тинькофф» — на 12-м (2,13 трлн рублей).