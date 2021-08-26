Интернет взбудоражило видео с мужчиной, разгромившим мачете «Пятёрочку»

На кадрах видно, что мужчина с большим мачете подошёл к кассе, о чём-то спорит с продавцом, после чего начинает рубить всё вокруг и уходи

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Очевидцы рассказали, что злоумышленник впал в ярость из-за того, что его просили надеть маску. Его нашли. Это 32-летний мужчина. Он не был судим, но привлекался к административной ответственности, сообщает РИА Новости.

В социальной сети Facebook многие очень, мягко говоря, удивились поведению хулигана.

«Он же реально псих», — пишет один из пользователей.

«Как он вообще с таким тесаком смог на улицу выйти», — удивляется другой.

«Просто совсем уж все с катушек съехали», — сокрушается ещё один пользователь.

Ранее сообщалось, что в Саянске ученики девятого класса Андрей Боровик и Александр Алексеев вспугнули мужчину, который с мачете в руках бросался на женщину. Когда подростки увидели конфликт, то приняли его за ссору супругов, но потом увидели у мужчины оружие и вмешались. Подростки побежали за нападавшим. Убегая, мужчина потерял рюкзак, в котором школьники обнаружили гранаты, после чего вызвали полицию. Эксперты установили, что гранаты самодельные. Злоумышленника нашли, у него дома обнаружили компоненты для изготовления взрывчатки и патроны охотничьего оружия — без разрешения на хранение.