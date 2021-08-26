Интернет взбудоражило видео с мужчиной, разгромившим мачете «Пятёрочку»
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
13:33, 26 августа 2021
Читайте нас в Google Новости
Мужчина с огромным мачете устроил беспорядки в магазине «Пятёрочка» посёлка Чусовой Пермского края. Опубликовано видео инцидента, которое пользуется огромной популярностью в соцсетях.
На кадрах видно, что мужчина с большим мачете подошёл к кассе, о чём-то спорит с продавцом, после чего начинает рубить всё вокруг и уходи
т.
Очевидцы рассказали, что злоумышленник впал в ярость из-за того, что его просили надеть маску. Его нашли. Это 32-летний мужчина. Он не был судим, но привлекался к административной ответственности, сообщает РИА Новости.
В социальной сети Facebook многие очень, мягко говоря, удивились поведению хулигана.
«Он же реально псих», — пишет один из пользователей.
«Как он вообще с таким тесаком смог на улицу выйти», — удивляется другой.
«Просто совсем уж все с катушек съехали», — сокрушается ещё один пользователь.
Ранее сообщалось, что в Саянске ученики девятого класса Андрей Боровик и Александр Алексеев вспугнули мужчину, который с мачете в руках бросался на женщину. Когда подростки увидели конфликт, то приняли его за ссору супругов, но потом увидели у мужчины оружие и вмешались. Подростки побежали за нападавшим. Убегая, мужчина потерял рюкзак, в котором школьники обнаружили гранаты, после чего вызвали полицию. Эксперты установили, что гранаты самодельные. Злоумышленника нашли, у него дома обнаружили компоненты для изготовления взрывчатки и патроны охотничьего оружия — без разрешения на хранение.