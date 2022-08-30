Интернет-вещание радио «Крым» подверглось атаке В интернет-эфире радио «Крым» из-за взлома начал играть гимн Украины

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Интернет-вещание радиостанции «Крым» подверглось взлому, передает РИА Новости со ссылкой на главного редактора радиостанции Илью Изотова. Отмечается, что неизвестные «вломились в эфир» радиостанции и включили гимн Украины.

Днем, примерно в 13.00 интернет-вещание «Радио Крым» было взломано. Наша трансляция была прервана гимном соседней страны, перемежаемая нецензурной бранью. Сейчас вещание через спутник отключено, специалисты работают над восстановлением его работы, — рассказал Изотов.

Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков в своем Telegram-канале уточнил, что проблема коснулась только интернет-сегмента и передатчиков, получавших сигнал со спутника. По его словам, в ближайшее время вещание радиостанции будет восстановлено. Крючков добавил, что атаки на интернет-площадки крымских телеканалов и радиостанций продолжаются уже вторую неделю.

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