https://static.news.ru/photo/8dcec426-c9f4-11e9-853d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Novikov/Global Look Press

Роскомнадзор совместно с российскими телекомпаниями, онлайн-видеосервисами и кинотеатрами подготовил поправки в закон «Об информации», которые обяжут поисковые системы удалять нелегальный контент в течение шести часов.

Правообладатели, в случае принятия поправок, смогут выбрать компанию из числа одобренных Роскомнадзором, которая станет вести для них реестры пиратских ссылок. Поисковые системы будут должны подключаться к реестру и и удалять ссылки, пишут « Ведомости ».

Как писал News.ru ранее, поисковик Google возглавил антирейтинг интернет-ресурсов, которые содержат ссылки на пиратский видеоконтент. Там их оказалось больше всего, утверждают в Молодёжном парламенте при Госдуме, ссылаясь на данные мониторинга.