Интернет о Путине, мать Сырского, откровения Алибасова: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Критика в адрес американского журналиста Такера Карлсона и восхищение президентом России Владимиром Путиным, реакция матери нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского на его назначение, откровения продюсера Бари Алибасова о личной жизни — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

За что полюбили и возненавидели интервью Путина

Известные политики, ведущие журналисты и СМИ, а также обычные пользователи соцсетей продолжают делиться реакциями на интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону. Так, 74-летний британский журналист Эндрю Нил раскритиковал американского коллегу за проделанную работу. В своей колонке в Daily Mail политический комментатор обвинил Карлсона в нежелании задавать Путину «неприятные вопросы».

Путин, по словам британского журналиста, «захватил» интервью и вместо того, чтобы отвечать на вопрос о причинах конфликта на Украине, начал лекцию по истории Восточной Европы. По его словам, Карлсон «оказался в заложниках».

«Это, наверное, было пыткой. Те из нас, кто прилежно смотрел этот двухчасовой фестиваль зевоты, стремительно теряли волю к жизни», — написал Эндрю Нил.

Журналист поставил под сомнение каждое ключевое высказывание Путина в ходе интервью, не приводя контраргументов. В целом интервью он назвал «слабым» и «скучным», однако способным оказать влияние в США. После этого британский журналист пришел к выводу о «безумии» главы РФ.

«Это интервью раскрыло <...>, что президент Путин испуган, изолирован, безумен, зол и опасен и живет в своем собственном русском мире. <...> [А Такер Карлсон потерял журналистскую хватку] и был выброшен к безумным сторонникам теорий заговоров», — выразил мнение британский журналист.

С жесткой критикой в адрес Карлсона выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В публикации для газеты Daily Mail он заявил, что американский журналист предал своих зрителей и слушателей по всему миру, когда решил взять у Путина интервью. Он назвал интервью отвратительным и обвинил Карлсона в «раболепии» перед российским лидером.

«Когда Такер Карлсон приехал в Кремль, у него была функция, хорошо известная истории. Он должен был стать марионеткой тирана, диктофоном диктатора и предателем журналистики. В своей восторженной, захлебывающейся от счастья „сенсации“ он предал своих зрителей и слушателей по всему миру», — написал Джонсон.

Экс-премьер Великобритании заявил, что Карлсон не задавал Путину жестких вопросов и вел себя как его фанат, «тупоголово» принимая его точку зрения. Джонсон добавил, что Карлсон приехал в Кремль не для того, чтобы бросить президенту вызов, а лишь затем, чтобы стать его посредником.

Но в соцсетях думают иначе. Уничижительные публикации в Daily Mail привлекли внимание как британцев, так и жителей других стран. Комментаторы выступили в защиту Путина.

«Вы не можете отрицать, что кое-что из сказанного — правда», — отметил житель Бирмингема.

«Нравится он вам или нет, когда смотришь это интервью, видишь первое интервью с настоящим государственным мужем за долгие годы», — объявил житель Лондона.

Британец из города Уокинг отметил: то, о чем рассказывал Путин, должно быть знакомо всем культурным людям.

«Я считаю, президент П. отлично выступил. Конечно, кто смотрит познавательные шоу на YouTube, многое из этого уже знают. А вот те, кто смотрит телевизор, просто говорят [об истории] первое, что им придет в голову», — заявил он.

Ирландец Эд из Дублина объяснил, какое преимущество было у Путина в ходе интервью.

«У России очень долгая история, а у Америки истории нет. Поэтому [Такер] привык жить в собственной параллельной вселенной», — объяснил ирландец.

Жительница Норвегии Франсес Скраннер также поддержала выступление Путина.

«Путин выступил в роли профессионала, очень спокойный и пролил немного света на некоторые очень тревожные вещи, такие как госдолг США в $33 трлн, разрушение нефтедоллара, и, я думаю, именно вокруг этого все (конфликт на Украине. — NEWS.ru) завязано», — заявила она.

Фото: kremlin.ru

Как мать Сырского отреагировала на назначение сына главкомом ВСУ

Мать нового главкома ВСУ Александра Сырского Людмила не стала разговаривать с журналистами о назначении сына. Соседи рассказали, что женщина живет со своим супругом, отцом Сырского Станиславом. По их словам, пожилая пара не выходит из дома.

«До свидания!» — ответила Сырская на звонок корреспондента NEWS.ru в домофон ее дома.

На звонки журналиста NEWS.ru женщина не отвечает, телефон отца Сырского вовсе недоступен.

Позднее стало известно, что сотрудники российских спецслужб приходили к живущей во Владимире матери Сырского еще до его назначения на эту должность. Об этом NEWS.ru рассказал сосед родителей украинского военачальника Дмитрий (имя изменено). По информации мужчины, спецслужбы РФ хотели «вызвать» Сырского «через мать».

«Некоторое время назад, еще до назначения Сырского главкомом, к ней (Людмиле Сырской. — NEWS.ru) приходили сотрудники российских спецслужб. Они хотели вызвать его (Александра Сырского. — NEWS.ru) через мать», — сообщил сосед матери главкома ВСУ.

Чем закончилась эта попытка, мужчине неизвестно. Сырских-старших он охарактеризовал как «отличных, очень скромных людей». По словам соседа, их регулярно навещает младший сын Олег, который также проживает во Владимире.

Главком ВСУ родился в 1965 году в селе Новинки Владимирской области. Он поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, а затем продолжил обучение на Украине в Академии вооруженных сил и Национальной академии обороны.

Сырский дослужился до должности командира 72-й отдельной механизированной бригады, а после переворота в 2014 году стал первым замначальника Главного командного центра ВСУ. Позже его обвинили в огромных потерях, которые понес Киев в Дебальцевском котле, но на его карьере это никак не сказалось.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что родители и брат нового главкома ВСУ проживают во Владимирской области. По данным канала, отцом Сырского оказался бывший полковник ВС России в отставке. Канал отмечает, что до начала СВО близкие военного активно размещали в соцсетях патриотические фотографии, а после начала спецоперации сам украинский генерал порвал все связи с родными.

Кроме того, РИА Новости выяснило, что старший сын нового главнокомандующего ВСУ Антон проживает в Австралии и регулярно посещает местные ночные клубы. Он окончил один из австралийских вузов. Свои записи в соцсетях он выкладывает исключительно на русском языке.

Фото: Социальные сети Людмила и Станислав Сырские

Какие тайны личной жизни раскрыл Алибасов

Музыкант и продюсер Бари Алибасов поделился подробностями разговора с Лидией Федосеевой-Шукшиной о новом браке с сиделкой. С актрисой он развелся в 2020 году, несмотря на публичные заявления о том, что она стала его любовью навеки.

«У нас все было хорошо. Лида не первая жена в моей жизни, они были и были. Я ей, конечно же, сказал про новый брак. С Лидой остались в хороших и дружеских отношениях», — признался Алибасов.

Ранее сын продюсера Бари Алибасов — младший рассказывал, что лично выбрал медсестру из Донбасса Елену Калинину из 200 претенденток на место сиделки. Он назвал ее классной и подчеркнул, что женщина помогла ему вернуть отца к полноценной жизни.

«Я Лену отобрал лично, 200 человек собеседования проходили на то, чтобы работать с отцом, но самой профессиональной оказалась Лена. Сейчас он разговаривает, поет, танцует, уже не на коляске, все с ним отлично. Поэтому фундамент этих отношений великолепный и прекрасный. Я ее люблю, она классная, помогла мне отца спасти», — поделился Алибасов-младший.

Сын продюсера также заявил, что ему неважно, искренние ли чувства испытывает новая избранница к его отцу. По словам Алибасова-младшего, он спокойно отнесется к желанию отца переписать имущество на седьмую жену.

«В случае с Леной мне даже, если честно, плевать, искренние эмоции у нее или неискренние. Она для меня очень близкий человек в любом случае, вне зависимости от количества корысти в этом всем. Но самое главное, что, если он даже захочет все переписать и отдать, это будет его желание», — подчеркнул мужчина.

Седьмой брак 76-летний музыкант заключил с сиделкой Еленой. Последние три года она ухаживала за Алибасовым. У мужчины были переломы трех позвонков, он страдал от боли в суставах и передвигался в инвалидной коляске.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина заявила NEWS.ru, что не хочет ничего знать про женитьбу бывшего супруга. Актриса, как и ее экс-возлюбленный, испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В конце января Telegram-канал Mash сообщил, что она практически не может ходить из-за сильной боли в коленях, характерной при остеопорозе.

Сама Шукшина опровергла слухи о том, что у нее начался остеопороз. Артистка отметила, что у нее наблюдаются изменения суставов, которые соответствуют ее возрасту. Федосеева-Шукшина уточнила, что сейчас поддерживает здоровье суставов при помощи различных процедур.

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