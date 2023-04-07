Журналисту WSJ Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Гражданин США, корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, задержанный по делу о шпионаже, у Лефортовского суда

Журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу предъявлено обвинение в шпионаже в интересах США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Гершкович категорически отверг обвинение, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, журналист «действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Гершковичу предъявлено обвинение, — сказал собеседник «Интерфакса».

Гершкович категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью, передает ТАСС.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти пытаются освободить задержанного в России гражданина США. Он сообщил о намерении вызволить из тюрьмы корреспондента, делу которого уделяют внимание на уровне президента страны.

30 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге Гeршковича, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным ФСБ, гражданин США занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из российских оборонных предприятий. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. В тот же день Лефортовский суд Москвы отправил Гершкoвича на два месяца в СИЗО.