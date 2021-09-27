Интерес к вакцинным турам в Россию среди иностранцев падает

Российские туроператоры заявили почти о 30 тысячах иностранных заявок на туры с целью вакцинации. В то же время по сравнению с показателями прошлого года спрос значительно снизился. Об этом сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, передаёт РИА Новости.

Иностранные путешественники всё ещё интересуются поездками в Россию в рамках «вакцинных» туров. Однако в сравнении с прошлым годом количество заявок значительно сократилось.

Год назад интерес к нашей вакцине был достаточно большой, и заявок туроператоры получали много. По различным оценкам — от 100 до 120 тысяч. Сегодня спрос меньше, но свои 25-30 тысяч заявок туроператоры имеют в онлайн-режиме, — отметил Осауленко.

По его словам, для поддержания интереса при ассоциации «Турпомощь» совместно с Минздравом, Ростуризмом и МИД будет сформирован комитет для решения организационно-технических вопросов поездки. Как ранее заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, программа «Вакцинный туризм» будет запущена до конца года. Вопрос о проработке такой возможности для иностранных граждан на платной основе ещё в июне поручил правительству президент России Владимир Путин.

Как рассказал глава ассоциации, Сан-Марино, Венгрия и Сербия уже организовывают подобные туры, в которых людям предлагают привиться российской вакциной.

Первые Сан-Марино создали такой продукт — два раза по три дня с вакциной, и под это сделали специальные программы, достаточно дешёвые с точки зрения стоимости ночёвки в отелях. Россия, которая поставляет на мировой рынок свою вакцину, решила не оставаться в стороне, — рассказал он.

В то же время власти США могут отказать во въезде в страну иностранным гражданам, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Причина в том, что препарат пока так и не получил одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает издание The Washington Post. ВОЗ ждёт дополнительной информации от производителей российской вакцины.