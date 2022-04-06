Intel заявил о приостановке работы в России

Американский поставщик микропроцессоров, компания Intel заявила о приостановке своей деятельности в России. Причиной названа из-за ситуации вокруг Украины, сообщается в заявлении пресс-службы компании, которое размещено на её сайте.

С настоящего момента мы приостановили всю предпринимательскую деятельность в России, — говорится в сообщении.

В Intel отметили, что ведут работу «над поддержкой своих сотрудников, в том числе 1, 2 тыс. работников в России». В начале марта компания заявила о приостановке поставок продукции в Россию и Белоруссию.

Компания Intel основана в 1968 году, она выпускает электронные устройства и компьютерные компоненты, куда входят и микропроцессоры. На данный момент на данную продукцию в мире резко возрос спрос в связи с переводом мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения.

Ранее стало известно, что поставки в Россию продукции крупнейших американских производителей процессоров Intel и AMD будут приостановлены. Издание отмечает, что эта ситуация может вызвать дефицит серверов и рост их стоимости. Американский производитель видеокарт Nvidia также сообщил о приостановке работы в России. Решение прекратить деятельность на территории страны вызвано событиями на Украине.