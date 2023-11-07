Инсульт, реанимация: что известно о текущем состоянии артиста Юрия Соломина Худрук Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Юрий Соломин

У художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, который 6 ноября попал в больницу, диагностировали инсульт. Что известно о состоянии артиста на данный момент?

Когда Соломин попал в больницу, что произошло

Днем 6 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что народного артиста Юрия Соломина экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт.

Авторы Telegram-канала «112» заявили, что актер упал в обморок во дворе жилого дома в центре российской столицы. Ему вызвали скорую помощь, медики приняли решение немедленно доставить Соломина в больницу.

Режиссер Малого театра Андрей Житинкин в комментарии NEWS.ru заявил, что народный артист СССР часто ложится на профилактику в больницу и наблюдается у врачей.

«Не волнуйтесь, Юрий Мефодьевич очень часто ложится на профилактику, наблюдается у врачей. Я думаю, что там ничего страшного. В театре ни о чем таком не сообщали», — сказал он.

В пресс-службе Малого театра подтвердили NEWS.ru, что Соломин был экстренно госпитализирован.

«Юрия Мефодьевича действительно экстренно госпитализировали, о его нынешнем состоянии мы знаем только то, что он находится в сознании. Доподлинно известно, что он с утра потерял сознание и ему вызвали скорую. Сейчас он в больнице», — объяснили в Малом театре.

Директор Малого театра Тамара Михайлова пояснила, что Соломин упал в обморок, когда хотел сесть в автомобиль.

«Он потерял сознание на улице, когда садился в машину и ехал в театр. Сейчас он в больнице. Он в сознании, разговаривает», — сообщила она.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Юрий Соломин

Что известно о текущем состоянии Соломина

По данным Telegram-канала Mash, Соломин в настоящее время находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

«Состояние осложняет имеющаяся тяжёлая форма гипертонии, сахарный диабет и атеросклероз. 10 лет назад он перенёс аортокоронарное шунтирование», — говорится в публикации.

В день госпитализации 88-летний Соломин почувствовал слабость в левой руке, у него закружилась голова и нарушилась речь. Отмечается, что диагноз «инсульт» удалось поставить после проведения КТ-исследования.

При этом внучка Соломина заявила в беседе с RT, что инсульт на данный момент еще не подтвержден.

«Есть некоторые старые травмы, которые после этой ситуации обострились, но диагноз будет позже», — сообщила она.

Чем известен Юрий Соломин

Соломину 88 лет. Пост худрука Малого театра он занимает с 1988 года, в труппу его приняли в 1957 году, после окончания Высшего театрального училища им. Щепкина. В 1960-х Соломин начал преподавать в училище, в 1975 году стал художественным руководителем курса «Мастерство актера».

За годы службы в театре он сыграл в десятках спектаклей: «Сирано де Бержерак», «Униженные и оскорбленные», «Живой труп», «Горе от ума», а также поставил ряд спектаклей в качестве режиссера («Лес», «Чайка», «Три сестры», «Бесприданница»).

Одни из самых знаменитых ролей в кино — капитан Кольцов из «Адъютанта его превосходительства», Иван Телегин из «Хождения по мукам» и Генрих Айзенштайн из «Летучей мыши».

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