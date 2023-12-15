«Инструмент воздействия»: экономист о долгах партнеров России Экономист Колташов назвал «инструментом воздействия» долги партнеров России

Долги партнеров России, например, Белоруссии, Индии и Египта, являются «инструментом воздействия», заявил экономист Василий Колташов. В разговоре с НСН эксперт подчеркнул, что так Россия помогает странам, которые в будущем могут оказать поддержку государству, в том числе в торговле.

Все эти долги — политические, они не рассматриваются как то, что срочно нужно вернуть. Эти долги — инструмент некого воздействия, так как мы помогаем этим странам, а они в чем-то могут помочь нам, включая, например, торговлю, — уточнил экономист.

Колташов отметил, что сейчас Россия не очень активно выдает кредиты другим странам, речь в первую очередь идет о советских долгах. Это связано с тем, что на данном этапе Москве выгоднее всего получать платежи в рублях или в юанях через банки дружественных стран, а не в долларах, так как американская валюта обесценивается. При этом погасить весь долг некоторые страны не могут, в связи с чем им выгодно только выплачивать проценты.

Ранее стало известно, что Россия нарастила кредиты другим странам до максимальных с 1999 года $28,86 млрд, сильнее всего долг вырос у Бангладеш и Египта, а основным должником остается Белоруссия. Соседняя с РФ республика еще не вернула $8,2 млрд.