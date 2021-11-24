Instagram пометил аккаунт Шукшиной как публикующий фейки

Аккаунт актрисы Марии Шукшиной в Instagram соцсеть стала помечать как публикующий ложную информацию. При попытке подписаться появляется окно с соответствующим предупреждением.

При попытке подписаться на аккаунт актрисы появляется информационное окно, в котором размещён вопрос, уверен ли пользователь в своих действиях.

Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушала Нормы сообщества, — говорится в сообщении Instagram.

Ранее актриса была упомянута в открытом письме российских медиков как противница вакцинации от коронавируса. Врачи пригласили её в числе прочих селебрити в «красную зону» для тяжёлых больных. В ответ Шукшина предложила обратиться с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину с призывом прекратить «вакханалию» в СМИ на тему прививок.

Известные врачи опубликовали открытое письмо в адрес российских знаменитостей, известных своим негативным отношением к вопросу вакцинации, и предложили им побывать на «экскурсии» в «красной зоне», реанимациях и моргах, чтобы изменить своё мнение.