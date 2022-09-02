Иностранные наблюдатели не приедут на сентябрьские выборы в Россию Глава ЦИК Памфилова: на сентябрьских выборах не будет иностранных наблюдателей

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Элла Памфилова

Иностранные наблюдатели не приедут на российские выборы в сентябре. Об этом заявила в эфире радио «Комсомольская правда» председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Она пояснила, что международные договоры предусматривают иностранцев только на выборах федерального уровня.

Естественно, не будет никаких иностранных наблюдателей. Скажу, почему: иностранные наблюдатели в соответствии с нашими международными договорами бывают на выборах федеральных, — сказала Памфилова.

Она добавила, что иностранные наблюдатели присутствовали на выборах в Государственную Думу в 2021 году, а также на выборах президента РФ. По словам Памфиловой. иностранцы проявляют высокий интерес к выборам в нашей стране, поскольку в России имеется «беспрцедентное количество инноваций в электоральной сфере».

Ранее Элла Памфилова заявила, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) расширяет возможности избирателей, а те, кто выступает против, не должны ограничивать права сограждан. Она назвала большевизмом призывы противников ДЭГ запретить удаленное голосование для всех.