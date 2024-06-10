Иностранные истребители сопроводили самолеты дальней авиации ВКС России МО РФ: дальняя авиация выполнила полеты над нейтральными водами Балтийского моря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолеты дальней авиации РФ выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Норвежского и Баренцева морей, сообщила в Telegram пресс-служба Минобороны России. Были задействованы дальние бомбардировщики Ту-22м3 и стратегические ракетоносцы Ту-95мс.

Наиболее продолжительный полет составил более 6 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см, Су-27, Су-33 Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-Морского Флота, — говорится в сообщении.

На отдельных этапах российские бомбардировщиков сопровождали иностранные истребители. Летчики дальней авиации летают над нейтральными водами регулярно. Все полеты ВКС России выполняют в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в Минобороны России.

В начале апреля Министерство обороны России получило первую в этом году партию истребителей Су-35С от Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина. Все истребители прошли цикл наземных и летных испытаний, которые проходили в различных рабочих режимах. Они уже совершили перелет к местам несения службы. В Ростехе добавили, что авиастроителям необходимо обеспечить ритмичность производства и поставок новых самолетов, востребованных Минобороны.