Иностранец набросился на сотрудницу полиции в Москве СК возбудил уголовное дело после нападения узбека на сотрудницу полиции в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Cледователи возбудили уголовное дело после нападения гражданина Узбекистана на сотрудницу полиции на Люблинской улице в Москве, сообщает столичный СК в Telegram. Злоумышленник был задержан. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

Кузьминским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — говорится в сообщении.

По информации ведомства, 18 февраля мужчина применил силу в отношении сотрудницы полиции, прибывшей для пресечения его хулиганских действий. Он стал сопротивляться задержанию и набросился на женщину. В результате ей потребовалась медицинская помощь.

Впоследствии подозреваемый признал вину в нападении.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Чечни ликвидировали троих человек, напавших на полицейского в селе Старый Ачхой. В региональном управлении СК заявили, что злоумышленники применили огнестрельное оружие против стража порядка. Он получил ранение. Нападавшие были убиты ответным огнем.

На месте происшествия следователи нашли две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что вооруженный ножом мужчина напал на полицейских у здания УМВД в Нижнекамске в Татарстане. В результате пострадали двое сотрудников полиции. Они были госпитализированы. Нападавшего задержали. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.